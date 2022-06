Tvungen lønnsnemnd i flyteknikerstreiken: – Har ikke annet valg

– Jeg har dessverre ikke hatt noe annet valg enn å gå til tvungen lønnsnemnd. Faren gjelder særlig pasienter som blir akutt kritisk syke og har behov for transport over lengre avstander, som kun kan gjennomføres med ambulansefly, sier Persen når hun møter pressen tirsdag.

Kom varsler fra Helsetilsynet

– På ettermiddagen i går så kom det et varsel fra Helsetilsynet om at for å unngå fare for liv og helse må det gripes inn i konflikten i dag, tirsdag 28. juni. Hvis ikke det gjøres mener helsetilsynet at det vil oppstå fare for liv og helse i helsetjenesten som følge av den pågående konflikten, sier hun.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) griper inn med tvungen lønnsnemnd for å avslutte flyteknikerstreiken.

Flyteknikere gikk til streik lørdag 18. juni etter at meklingen ble brutt på overtid.

Luftambulansen kan bli satt på bakken

Flyene i Alta, Kirkenes, Ålesund vil bli satt på bakken i løpet av dagen, dersom tekniker ikke rekker frem til basen eller får tatt teknisk sjekk i tide, opplyser Luftambulansetjenesten i en pressemelding.

Regjeringen har varslet tvungen lønnsnemnd i flyteknikerstreiken.

Men konflikten har følgekonsekvenser som kan gå ut over beredskapen, skriver Luftambulansetjenesten.

Stridens kjerne har vært flyteknikernes krav om 60 kroner mer per time, noe som tilsvarer en lønnsøkning på 17 prosent.

Dette mener NHO Luftfart er urealistisk høyt, og svarte med lockout. Dette betyr at Norsk Flytekniker Organisasjon 450 flyteknikere ikke skal møte på jobb.

– Konflikten kom på et krevende tidspunkt

Etter flere samtaler og meklingsforsøk har partene ikke klart å finne fram til en løsning.

– Vi respekterer at regjeringen vurderer situasjonen som så alvorlig at den har fattet denne beslutningen, sier administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart.

– Vi har hele tiden søkt å finne en løsning gjennom forhandlinger og mekling. Konflikten kom på et svært krevende tidspunkt i norsk økonomi og flybransjen, og har vært en stor belastning for alle som har blitt berørt. Dette har rammet både reisende og norske bedrifter. Det er beklagelig, fortsetter han.

