TV 2: Jannes ektemann tidligere straffet for grov vold

Ifølge dommen fra 1991 som TV 2 refererer til, kommer det fram at mannen er tidligere straffedømt for grov vold.

Ifølge TV 2 slo og sparket den nå drapssiktede mannen en innvandrer sitt slik at han ble sykmeldt i over to uker.

De skriver videre at mannen også er dømt for tyveri og for å ha ødelagt en gjenstand som tilhørte en annen.

Fengslet med full isolasjon

Ektemannen ble i dag varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud, to av ukene i full isolasjon for drapet på Janne Jemtland (36). Han samtykket til fengslingen.

Letingen etter savnet kvinne (36) i Ringsaker Ekspandér faktaboks Janne Jemtland (36) fra Brumunddal har vært savnet siden 29.12.2017.

Siste observasjon er da hun tok drosje hjem fra romjulsfest med mannen sin i 02-tiden.

Telefonen hennes slo inne på en basestasjon i Brumunddal sentrum 05.50 den 29.12.

Hun ble meldt savnet av sin ektemann dagen før nyttårsaften.

04.01.18: Funn av blod ved Fagerlundvegen utenfor Brumunddal sentrum. 5.1: Bekreftet at blodet tilhørte den savnede kvinnen.

Letingen og etterforskningen ble trappet opp.

06.01: Funn av blod ved Lillehaugvegen ca en km fra det første blodfunnet. 7.1: Bekreftet at også dette blodet tilhørte den savnede.

12.01: Politiet sikter ektemannen til Janne Jemtland for drap.

13.01: Politiet bekrefter at de har funnet en død kvinne i Glomma.

Hedmarken tingrett har etterkommet politiets ønske om å unnta hele kjennelsen fra offentlighet.

– Vi er helt avhengig av å verne om detaljene i saken inntil videre. Det er sentrale vitner som fortsatt ikke er avhørt og som vil kunne påvirkes av det som kommer fram i mediene, sier politiadvokaten.



Det gjenstår også omfattende avhør av ektemannen. Kripos bistår fortsatt tungt i etterforskningen, blant annet med taktiske etterforskere i disse avhørene.