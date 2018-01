Kritiserte politiet for reaksjonstiden – nå er han siktet for drap

Ektemannen til Janne Jemtland er siktet for drap, og etter det NRK erfarer har han i løpet av avhør forklart hvor liket av Janne befinner seg. Det førte til lørdagens søk og funn av en død person i Glomma.

Samtidig nekter han for å ha drept henne, men har forklart at han har en rolle i saken.

KRITISERTE: Ektemannen kritiserte politiet ved å reagere for tregt når han meldte sin kone savnet. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

– Han erkjenner ikke straffskyld for forsettlig drap, sier mannens forsvarer Ida Andenæs til NRK.

På mandag kom det fram på en pressekonferanse at ektemannen var kritisk til politiets reaksjonstid, etter at det ikke ble iverksatt leteaksjon før dagen etter ektemannens henvendelse til politiet.

– Politiet oppfattet ikke meldingen som akutt eller spesielt bekymringsfull og det ble ikke satt i gang noen leteaksjon den dagen, sa lensmann Terje Krogstad.

Leteaksjon ble iverksatt da ektemannen henvendte seg til politiet igjen dagen etter.

SØK: Det har blitt brukt helikopter i søkene rundt huset. Foto: Lars Erik Skrefsrud / Lars Erik Skrefsrud

Fortid i fremmedlegionen

Funn som ble gjort på Janne Jemtland og ektemannens bosted på fredag førte til en pågripelse fredag kveld.

Mannen har ifølge flere NRK har snakket med lang erfaring i den franske militære enheten Fremmedlegionen. Ifølge Hamar Arbeiderblad har han over 20 års erfaring fra Fremmedlegionen, hvor han skal ha vært i skarpe oppdrag både på Balkan på 90-tallet og i Afrika ved flere anledninger.

Den siste tiden i legionen skal han tjenestegjort som underoffiser. Ifølge opplysninger NRK har fått fra Folkregisteret skal ektemannen ha bodd i Frankrike mellom 1997 og 2007. Janne Jemtland bodde i Frankrike mellom 2002 og 2007.

Ektemannen har i tillegg drevet et enkeltmannsforetak tilknyttet barnevernstjenester, og er styremedlem av motorsykkelklubben Veterans MC Norway.

– Uvirkelig for familien

Janne Jemtlands bror har tidligere uttalt seg til media på vegne av familien.

– Det er uvirkelig. Vi er i sjokktilstand hele familien. Det har nesten ikke gått opp for oss at det har blitt en kriminalsak, sa Jemtlands bror Terje Opheim til NRK for en uke siden.