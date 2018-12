Turoperatør: – Situasjonen er atskillig forverret

– Situasjonen er atskillig forverret totalt sett. Hele bildet er annerledes når det nå kobles til terror, sier turoperatør Magnhild Ulvin Khouily i Zbartravel.

Utenriksdepartementet endret i går reiseinformasjonen, før det var kjent at drapene etterforskes som terror:

«Turister som går alene i fjellområder i Marokko kan bli utsatt for kriminalitet. Det anbefales at man ikke begir seg ut på tur alene, og at man benytter guider med lokalkunnskap.»

– Kan fort komme en endring

– Dette blir vurdert fortløpende. Rådet er fortsatt å forholde seg til lokale myndigheter. Det er det viktigste, sier Ane Haavardsdatter Lunde, pressetalsperson i Utenriksdepartementet.

TUROPERATØR: Magnhild Ulvin Khouily i Zbartravel. Foto: Privat

Turoperatørene forventer nå en ny oppdatering.

– Det kan fort komme en endring nå. Vi får henvendelser fra kunder som skal på turer, og vi vil ikke sende noen inn i et område som vi ikke vet er trygt, så vi følger offisielle råd. Det er et stort ansvar å ha med en stor gruppe på tur, sier Ulvin Khouily.

Hun har i 15 år formidlet reiser fra Norge til Marokko, til en partner der som tar imot kundene.

– Sjokk

– Alle i Marokko, inklusive partneren min der nede, er i sjokk og vantro over det som har skjedd. Det er uforståelig for alle at det kan skje, særlig i Atlasfjellene som er et fredelig område, sier Ulvin Khouily.

Også Hvitserk eventyrreiser arrangerer fjellturer til Marokko.

– Vi kommer til å gjøre vurderinger, men vi har ikke turer før i april. Nå er nyheten fortsatt fersk, og vi vil følge med på utviklingen knyttet til sikkerhetssituasjonen i området, sier turleder Rasmus Ramstad.

TURLEDER: Rasmus Ramstad i Hvitserk eventyrreiser. Foto: Hvitserk

Han sier at sikkerhet for gjestene kommer først og at de tar konsekvensene av UDs reiseinformasjon.

– Tyder på terror

Onsdag bekreftet marokkansk politi overfor nyhetsbyrået Reuters at drapene etterforskes som en terrorhandling.

ETTERLYST: Disse tre mennene ble etterlyst med bilde i lokale medier i Marokko etter drapene. Det er ikke kjent om det er disse tre som nå er pågrepet.

– Det er foreløpig mye informasjon som ikke er verifisert, men mye tyder på at dette er en terrorhandling. Det er indikasjoner på at disse personene som er involvert har en slags forbindelse til IS eller støttespillere for dem, sier forsker Petter Nesser ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

FORSKER: Petter Nesser ved Forsvarets forskningsinstitutt Foto: Vilde Helljesen / NRK

Han forteller at det har blitt avslørt flere terrorceller i Marokko de senere årene som skal ha hatt forbindelser til IS.

– Det har reist rundt 1000 fremmedkrigere fra Marokko til Syria og andre konfliktområder. Ifølge noen kilder skal omkring 200 personer ha returnert, sier Nesser.

Nye pågripelser

Tre personer skal være arrestert i Marokko i forbindelse med dobbeltdrapet i Atlasfjellene, opplyser en talsmann for politiet til Reuters.

Fra før er én person pågrepet etter at norske Maren Ueland (28) fra Bryne og Louisa Vesterager Jespersen (24) fra den danske byen Ikast ble funnet drept mandag morgen nær landsbyen Imlil.

DREPT: Maren Ueland (til venstre) fra Norge og Louisa Vesterager Jespersen fra Foto: Privat

Marokkansk politi har jaktet på tre navngitte menn, men det er ikke kjent om det er disse som nå er pågrepet. Kommunikasjonsrådgiver Axel Due i Kripos vil ikke kommentere meldingene om en mulig pågripelse.

– Vi henviser til marokkansk politi når det kommer til utviklinger i saken. Vi er i kontakt med marokkansk politi via Interpol, sier Due.