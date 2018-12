Ytterligere tre pågrepet – Kripos gransker angivelig drapsvideo

Fra før er én person pågrepet etter at norske Maren Ueland fra Bryne og Louisa Vesterager Jespersen fra den danske byen Ikast ble funnet drept mandag morgen nær landsbyen Imlil.

Marokkansk politi har jaktet på tre navngitte menn, men det er ikke kjent om det er disse som nå er pågrepet.

Kan ha funnet drapsvåpen

De tre ble arrestert torsdag morgen ved Bab Doukkala-plassen i Marrakesh, skriver det marrokanske nettstedet Kech24.

Mennene er i alderen 25 til 33 år. De skal ha vært gjetere i området hvor kvinnene ble drept.

Ifølge nettstedet ble de arrestert etter at politiet stoppet og gjennomsøkte bussen de satt på.

Politiet skal ha funnet de tre mistenkte og de skal ha vært i besittelse av det politiet tror er gjerningsvåpenet.

De tre arresterte skal ha fjernet skjegget for ikke å bli gjenkjent, men ble likevel pågrepet.

Etterforskes som terror

Kommunikasjonsrådgiver Axel Due i Kripos vil ikke kommentere meldingene om en mulig pågripelse.

– Vi henviser til marokkansk politi når det kommer til utviklinger i saken. Vi er i kontakt med marokkansk politi via Interpol, sier Due.

Den første mistenkte marokkaneren ble pågrepet i et nabolag i Marrakech tirsdag morgen. Politiet fant ID-kortet hans nær åstedet. Han skal også ligne på en av mennene som ble fanget opp av et videokamera i fjellandsbyen Imlil. Mannen skal ha pekt ut tre andre menn i avhør.

ETTERLYST: Disse tre mennene ble etterlyst med bilde i lokale medier i Marokko etter drapene. Det er ikke kjent om det er disse tre som nå er pågrepet.

Onsdag bekreftet marokkansk politi overfor nyhetsbyrået Reuters at drapene etterforskes som en terrorhandling.

Undersøker video

Kripos og marokkanske myndigheter undersøker nå en video som kan ha tilknytning til drapene.

– Vi fikk melding om videoen sent i går ettermiddag. Siden det har etterforskere med spesialkompetanse på internettrelaterte saker og teknisk kompetanse jobbet med videoen for å verifisere og sikre det som er på den. Vi jobber opp mot dansk og marokkansk politi. Utover dette har vi ingen kommentarer til filmen, sier Due i Kripos til NRK.

Dansk etterretning undersøker om drapene kan knyttes til terrororganisasjonen IS.

– Videoen og den innledende etterforskningen indikerer at drapene kan være knyttet til IS, sier de i en uttalelse.

– PST følger saken tett, og bidrar med informasjon vi har til Kripos, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i Politiets sikkerhetstjeneste til NRK.

Kripos og det danske Politiets Efterretningstjeneste (PET) har kontaktet ulike netttilbydere for å få fjernet videoen fra nettet.

Ifølge Dagbladet har politiet også fattet interesse for en video på Louisa Vesterager Jespersens konto på sosiale medier som viser at kvinnene sitter sammen med en ukjent mann i Marrakech fire dager før drapet.

Funnet av kjærestepar

Maren Ueland var på backpacking-tur sammen med sin 24 år gamle danske venninne. De hadde reist til Marokko på juleferie. Søndag kveld hadde de slått opp teltet sitt ved en sti i Atlasfjellene på vei opp mot fjellet Toubkal, som er Nord-Afrikas høyeste.

Mandag ble de to kvinnene funnet drept, utsatt for grov vold.

Kvinnene ble funnet av et fransk kjærestepar mandag formiddag.

– Etter rundt én times gåtur fra Imlil, kom vi opp på et platå. Vi så et telt og at det var åpent. Og vi så de to jentene. Det var forferdelig. De var ødelagte, sier den franske kvinnen til VG.

Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen fordømte tidlig i morges drapene på de to kvinnene.

SE VIDEO: Den danske statsministeren sier myndighetene gjør alt de kan for å få klarhet i drapene på Maren Ueland og Louisa Vesterager Jespersen. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Den danske statsministeren sier myndighetene gjør alt de kan for å få klarhet i drapene på Maren Ueland og Louisa Vesterager Jespersen.

– Dette er et brutalt og meningsløst angrep på uskyldige som vi møter med avsky og fordømmelse, sier statsminister Erna Solberg nå i formiddag.

– Maren Ueland og Louisa Vesterager Jespersen mistet livet så altfor tidlig på en brutal måte. Våre tanker og vår medfølelse går til deres familier og venner i sorg, sier statsministeren.