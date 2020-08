Trur spionsak kan bli ei belastning for forholdet mellom Russland og Noreg

Ein mann i 50-åra blei laurdag pågripen i ein politiaksjon på ein restaurant i Oslo, sikta for spionasje for Russland. Mannen har vedgått å ha seld informasjon, og er varetektsfengsla i fire veker. Men han nektar straffskuld.

Mannen er sikta etter paragrafane 123 og 124 i straffelova om «avsløring av statshemmelegheiter» og «grov avsløring av statshemmelegheiter».

Det er svært sjeldan at desse paragrafane blir brukte. Leiaren for gruppa til forsvarsadvokatane i Advokatforeningen, Marius Dietrichson, sa måndag at det er første gong paragraf 124 blir brukt i ei sikting etter at den nye lova blei vedteken i 2005.

Pensjonert offiser og tidlegare leiar av etterretningsgruppa E14, Ola Kaldager, meiner vi må nesten 40 år tilbake for å finne ei liknande sak.

– Ser ein på straffeparagrafane han er sikta for, er det alvorlege saker. Så vidt eg kan hugse må vi tilbake til Treholt-saka for å finne noko liknande.

Kan få konsekvensar

Då politiet aksjonerte, var mannen saman med det PST meiner er ein russisk agent. Ifølge vitne VG har snakka med, skal politiet også ha undersøkt baggen til russaren.

Kaldager trur denne saka får konsekvensar for forholdet mellom Noreg og Russland, og at norske styresmakter snart vil reagere.

– Eg trur det er ein eller fleire personar som no gjer seg klar til å forlate den russiske ambassaden. Denne føringsoffiseren eller diplomaten kjem til å bli utvist. Det er normal prosedyre, seier han til NRK.

Trur på russisk reaksjon

Kaldager får støtte frå redaktør Kjetil Stormark i aldrimer.no. Han er spent på korleis Russland kjem til å svare på det som skjedde laurdag.

– Det at PST undersøkte ein bag som tilhøyrde den russiske diplomaten, er i beste fall ei gråsone i forhold til Wien-konvensjonen, og vil kunne føre til ganske kritiske angrep frå russisk side, seier han.

Han trur difor denne saka kan bli ei belastning for forholdet mellom Noreg og Russland. Men sjølv om dette kan vere ei diplomatisk gråsone, har PST truleg sitt på det tørre når det gjeld det juridiske.

– PST var i sin fulle rett å slå til for å handtere og stanse det som var ei eventuell utlevering av statshemmelegheiter til framand makt, seier Stormark.

Utanriksdepartementet har så langt ikkje svart på våre førespurnader.