Tror kun én prosent har hatt korona i Norge

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Norge har fortsatt et smittetall på 0,7, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI). Det vil si at én person som er smittet med koronavirus i snitt smitter mindre enn én annen person.

Helsemyndighetene anslår at bare rundt én prosent av Norges befolkning har vært smittet med koronavisruset så langt. 80 prosent av dem har ikke blitt diagnostisert.

– Få har hatt sykdommmen, få har vært smittet, mens sykdommen har herjet i resten av verden, sier Camilla Stoltenberg, direktør for Folkehelseinstituttet (FHI).

Ifølge en fersk ukesrapport fra FHI tyder overvåkninga på at det er «lav spredning av covid-19 i befolkninga, og at de fleste har hatt akutt luftveisinfeksjon av andre årsaker».

Tiltak kan vare langt ut i neste år

Hun understreket at det er sannsynlig at koronasmitten derfor vil blusse opp igen, siden så få nordmenn har oppnådd immunitet.

– Vi må forberede oss på at epidemien kan være lenge, men bare noen få vil bli alvorlig syke. Det føler vi oss sikre på, sa Stoltenberg.

Dersom smittetallet (reproduksjonstallet) holder seg på 0,7, estimerer FHI at epidemien nå har nådd toppen, og vil synke raskt mot sommeren. Dersom reproduksjonstallet derimot øker til 1,15 til 1,50, sier modellen at epidemien vil vare inn i neste år, med en topp til høsten.

Ifølge FHIs rapport kan smitteverntiltakene trolig måtte vare i «mange måneder og kanskje langt inn i 2021».

Muntlig eksamen avlyses

Regjeringa har avgjort at alle muntlig, muntlig-praktiske og praktiske eksamener i vidaregående skole blir avlyst våren 2020.

Fra tidligere er skritlige eksamener i ungdoms- og videregående skole avlyst.

Privatisteksamener går derimot som planlagt.

Fylkeskommunene har vært tydelige på at mange fylker ikke klarer å gjennomføre både eleveksamen og privatisteksamen, fordi de verken har lokaler eller eksamensvakter nok til å gjøre dette samtidig.

Leder i Skolelederforbundet, Stig Johannessen mener det er en klok beslutning at muntlig og praktisk eksamen i videregående skole blir avlyst.

– Vi er fornøyde med at myndighetene har lyttet til oss ledere i denne saken. Dette gir oss mulighet til å prioritere og gjennomføre god opplæring, og det gjør det lettere å gjennomføre privatist-eksamener. Skolene kan nå prioritere å sette standpunktkarakterer, sier Johannessen til NRK.

– Ikke sommerferie ennå

ETTERLYSER EKSAMENSVAKTER: Kunnskapsminister Guri Melby (v) oppfordrer alle som vil til å melde seg som eksamensvakter, en rolle som vanligvis fylles av pensjonister, som nå må holde seg innendørs. Foto: Berit Roald

– Det er ikke sommerferie ennå, advarer kunnskapsminister Guri Melby (V).

– Til de elevene som hører på, vil jeg si at dere nå kan konsentrere dere om å forbedre standpunktkarakteren deres, sier Melby.

Hun understreker at det er mulig å sette karakter helt opp til slutten av undervisninga, slik at man får maksimalt ut av skoleåret.

Ifølge Melby prioriterer regjeringa privatistene slik at de kommer seg videre i utdanningsløpet sitt.

– De er helt avhengige av å avlegge en eksamen for å få en karakter, sier Melby.

Hun oppfordrer samtidig alle til å melde seg som eksamensvakter, en rolle som vanligvis fylles av pensjonister, som nå må holde seg innendørs.

Laveste antall koronainnleggelser på over én måned

144 personer er nå innlagt på sykehus med covid-19. Det er det laveste antallet pasienter som er innlagt på grunn av koronasmitte siden 19. mars. Da var 130 pasienter innlagt, viser tall fra Helsedirektoratet.

Mandag var 160 koronapasienter innlagt på norske sykehus. I dag er det 16 færre innlagt med covid-19. 40 av de innlagte fikk respiratorbehandling. Det er en nedgang på tre pasienter siden i går.

Tallet har falt jevnt siden starten av april. Onsdag 1. april var det 325 innlagte pasienter med koronaviruset, og antallet er nå mer enn halvert.

– Det betyr at fremdeles ser vi en god effekt av tiltakene som ble innført 12. mars. Det er derfor viktig at vi opprettholder smittevernrådene som vi alle kjenner til, og som gjør at vi gradvis kan åpne samfunnet igjen, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Totalt har 182 personer dødd i Norge i tilknytning til koronasmitte. Tirsdag døde den første koronasmittede pasienten ved Haraldsplass sykehus i Bergen.

Les mer: Tror 600.000 kan ha hatt koronaviruset i Stockholm