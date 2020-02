Per Olav Skurdal Hopsø annonserte fredag at han ikke tar gjenvalg som fylkesleder i Trøndelag Arbeiderpart. Hvem som skal bli fylkesgruppens nye leder avgjøres under årsmøtet, som avholdes fra 20. til 22. mars.

En kandidat som stikker seg ut til toppjobben, er Trond Giske. Det kan gi bråk.

Trond Giske har ikke ønsket å kommentere saken. Valgkomiteleder i Trøndelag Ap og stortingsrepresentant, Arild Grande, har ikke svar på NRKs henvendelser. Til VG sier Grande:

– Det er et mål å få til en samlende løsning i valgkomiteen.

Roar Aas, som også sitter i komiteen, sier han ikke vil si noe før etter valgkomiteens møte mandag.

SAMLENDE: Arild Grande, som er leder for valgkomiteen i Trøndelag Ap, sier til VG at de ønsker å finne en samlende leder. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Ferskt fylke

Giske gikk av som nestleder i partiet i januar 2018, etter flere varsler om seksuell trakassering og upassende oppførsel. Etter dette var han en av kandidatene til fylkesstyret i Trøndelag i mars 2019, men han trakk kandidaturet etter nyhetssakene i forbindelse med en dansevideo på Bar Vulkan.

At det er en relativt fersk fylkesgruppe som ble til etter sammenslåingen av Nord- og Sør-Trøndelag, kan gjøre situasjonen ekstra delikat.

– Et relativt ferskt fylkesparti har behov for en samlende leder.

Det skriver Ingvild Kjerkol, som er valgt inn på Stortinget fra gamle Nord-Trøndelag, i en SMS til NRK. Hun legger også til at det er medlemmene i Trøndelag Ap som velger den lederen de har størst tillit til på årsmøtet i mars.

– Jeg vil støtte Trond Giske som leder dersom han blir foreslått. Han er en dyktig politiker som brukte mye tid ute blant folk under valgkampen, og han er rett mann til å utvikle Trøndelag Arbeiderparti videre. Jeg har forståelse for at Trond som leder kan skape reaksjoner og delte meninger, men jeg håper folk kan se forbi det og gi ham en sjanse nå, skriver Gunnhild Tettli, leder i Ørland Arbeiderparti, i en tekstmelding til NRK.

SAMMENSLÅING: Gamle Nord- og Sør-Trøndelag skal er slått sammen til en fylkesgruppe. Da er det viktig med en samlende leder, mener stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

NRK har vært i kontakt med øvrige stortingsrepresentantene fra Arbeiderpartiet i Trøndelag. Eva-Kristin Hansen og Jorodd Asphjell svarer at det er opp til valgkomiteen i fylket å vurdere et kandidatur fra Giske.

Kjersti Leirtrø, som sitter på Stortinget og i valgkomiteen, har ikke svart på NRKs henvendelse.

Ønsker Giske

Kvinnepolitisk ansvarlig for fylkesgruppen, Hildegunn Gutvik, sier at de ikke har diskutert dette som en egen sak.

– Det er ulike holdninger til ham, men jeg personlig har et godt samarbeid og synes han er en dyktig tillitsvalgt.

En som mener det er på tide at Giske får nye tillitsverv igjen, er leder i Indre Fosen Arbeiderparti, Per Kristian Skjærvik.

ØNSKER GISKE: Per Kristian Skjærvik, som er leder i Indre Fosen Ap, mener Giske er klar for tillit. Foto: Privat

– Jeg støtter Trond om han blir foreslått som kandidat, sier han til NRK.

Giske er kanskje den flinkeste politikeren vi har i Trøndelag, sier han videre.

– Sammen med de andre som er på Stortinget gjør han en god jobb for oss. En gang må Giske også få lov til å begynne på nytt igjen. Det er min private mening, sier Skjærvik.

Vil ikke stille

Før jul ga Namsos-ordfører Arnhild Holstad valgkomiteen grønt lys til gjenvalg både i samarbeidskomiteen og som vara eller for den del fast til styret dersom det er ønskelig.

Premisset var at Trond Giske ikke blir styreleder.

Hun ønsker ikke å kommentere saken nå, men viser til uttalelsen hun den gang ga:

«Trøndelag Ap trenger en samlende leder, som både kan være den som kan bidra til å samle gamle nord og sør til en enhet med en god partikultur – og som samtidig har bred tillit blant medlemmene og velgerne til å være en som vil sørge for at Trøndelag Ap gjør sitt for at Arbeiderpartiet vil gjøre et godt valg nasjonalt», skrev hun.

Vigdis Linmo, leder i Grong Ap, sier til Trønder-Avisa er kritisk til et kandidatur fra Giske.

– Jeg er vel der at det er for tidlig for Giske, at han ikke bør innvelges. Dersom Giske blir foreslått som leder, føler jeg meg bra sikker på at det kommer et benkeforslag.