​På oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet har tre forskere ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) sett på de fedrene som enten ikke tar fedrekvote i det hele tatt eller ikke tar ut hele kvoten. Men hvem er de?

MENN SOM IKKE TAR FEDREKVOTE: Forsker ved Institutt for samfunnsforskning, Ragni Hege Kitterud har sammen med to kolleger sett på dem som ikke tar eller bare tar deler av fedrekvoten. Foto: Institutt for samfunnsforskning

– De er overrepresentert blant dem som har kort utdanning, enten veldig høy eller lav inntekt, blant selvstendig næringsdrivende og det er vanligere blant dem som er født utenfor Norge, svarer forsker Ragni Hege Kitterød.

– Hva oppgir de som grunn til at de ikke tar ut full pappaperm?

– Det er to hovedgrunner: Noen hadde misforstått søknadsskjemaene fra NAV, og mistet dermed deler av kvoten sin. Mens andre sier de er bekymret for at pappaperm kan gå utover karriere eller inntekt: De vil for eksempel ikke gå glipp av prosjekter på jobben eller miste en lønnsforhøyelse. Det kan også være manglende goodwill fra arbeidsgiver.

En fjerdedel tar ikke hele pappapermen

I studien har forskerne sett på gifte/samboende fedre som fikk barn i 2011. Tallene viser at:

13 prosent ikke hadde rett til å ta fedrekvote

10 prosent av dem med rett tok ikke ut pappaperm i det hele tatt

14 prosent av dem med rett tok ut mindre enn full kvote (full kvote er i dag 10 uker) ​

24 prosent av fedre som fikk barn i 2011 har altså enten ikke tatt pappaperm i det hele tatt eller ikke tatt hele perioden.

Allikevel snakker alle fedrene i studien til ISF varmt om pappaperm.

– Selv om de selv ikke har benyttet muligheten, vil de gjerne at pappapermen skal forlenges, de vil gjerne at den skal gjøres mindre fleksibel og ønsker seg også mer press fra arbeidsgiver til at de skal ta ut hele kvoten, sier Kitterød.

Det er sammen med Sigtona Halrynjo og Kjersti Misje Østbakken ved ISF hun har forsket på fedrene som ikke tar ut fedrekvoten.

– Det vi synes er interessant i vår studie er at det ikke er noen entydig sammenheng mellom det å på den ene siden ta ut foreldrepenger og på den andre siden bruke mye tid sammen med barna.

Tar permisjon samtidig som mor

Da pappapermen ble innført på 1990-tallet var tanken at far skulle være hjemme alene og ha ansvar for barnet.

– Det er en del av de fedrene som tar noe av fedrekvoten som ikke nødvendigvis har ansvar for barnet alene eller er borte fra jobben på fulltid, sier Kitterød.

– Er menn for dårlige til å gi fra seg ansvaret på jobben?

– Ut fra vår studie kan vi si at en del av dem som ikke tar hele kvoten synes at det kan være vanskelig.