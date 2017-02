– De siste månedene har vi sett at støttepartiene gradvis svekker sine bånd til regjeringen. Det borger for at vi kan få flertall for en politikk som går i denne retningen, sier Jonas Gahr Støre (Ap) til NRK.

Med K i KRLE-faget og ny familiepolitikk tror han det er mulig å samarbeide inn mot sentrum etter valget.

– Vi er åpne for å endre landet sammen med andre. Da må vi også kunne lytte til andre for å finne løsninger. Jeg tror programmet innbyr til det, sier Støre.

«K» i KRLE

Olaug Bollestad vil beholde K-en i KRLE-faget. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

En utvidet fedrekvote til minimum 14 uker klinger godt i KrF-ører. Og partiets nestleder Olaug Bollestad har merket seg at K-en i KRLE-faget har fått stå i programforslaget. Jens Stoltenberg fjernet i sin tid den omstridte bokstaven fra livssynsfagets navn, men KrF fikk den gjeninnsatt i samarbeidsavtalen med Erna Solberg (H).

– Det er en viktig sak som KrF gikk til valg på. Ikke fordi det skal være mer forkynnelse i norsk skole, men for å forankre vår kristne kulturarv i vårt mangfoldige samfunn, sier Bollestad til NRK.

Likevel er et mindretall av programkomiteen uenig i dette – og Arbeiderpartiets landsmøte kan gå inn for å ta bokstaven bort igjen. Og flere andre forslag kan bli vanskelige å svelge. I programmet går Ap nemlig inn for å;

avvikle kontantstøtten

tillate eggdonasjon

åpne for assistert befruktning for enslige

beholde dagens grense for selvbestemt abort på 12 uker

åpne for at barn kan ha flere enn to foreldre

Usikre på tredje kjønn

Arbeiderpartiet vil også åpne for et tredje juridisk «hen»-kjønn for folk som ikke identifiserer seg som mann eller kvinne. Da Venstre foreslo dette i april, stemte både KrF og Ap imot.

– Vi skal ta folk på alvor som har en uklar kjønnsidentitet. Kjønn er viktig, men det er mer enn en følelse. Det handler også om biologi. Derfor ønsker vi en utredning av dette før vi konkluderer, sier Bollestad.

KrFs landsstyre har utelukket et regjeringssamarbeid med Frp etter valget, og slått fast at de ønsker et samarbeid med Høyre. Samtidig sa Knut Arild Hareide at de ikke lukker døren for samarbeid med andre partier.

– Jeg opplever ikke at Ap flytter seg verken den ene eller andre veien med dette programmet. De tar opp en del problemstillinger som har vært diskutert de siste årene. For KrF handler samarbeid om helhet, og hvor vi får mest igjen for politikken vår, sier Bollestad.

– Mye for KrF

Selv tror Jonas Gahr Støre at programmet inneholder mange forslag som KrF-leder Hareide vil like.

– Jeg tror det er veldig mye, slik jeg kjenner ham og partiet hans. Ap og KrF har hatt sammenfallende syn på en lang rekke områder, som velferd, arbeidsliv og næringsliv. Så har vi ulikheter på andre områder, og de skal vi respektere og ta på alvor, sier han.