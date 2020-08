Samordningsorganet Europol opplyser at politiet i USA og 18 andre land onsdag gikk til en koordinert aksjon mot et verdensomfattende piratkopieringsnettverk, kalt «The Sparks Group».

Nettverket skal ha distribuert flere hundre filmer og TV-serier, deriblant omtrent samtlige filmer laget av store amerikanske produksjonsselskaper de siste årene.

Ifølge Europol har virksomheten ført til at store produksjonsselskaper, hovedsakelig i USA, har tapt flere titalls millioner dollar.

Totalt 60 servere har blitt tatt ned i Nord-Amerika og Asia, i tillegg til Norge og en rekke andre europeiske land. To medlemmer av nettverket er pågrepet i USA og Kypros.

En politimann ser på et beslag av harddisker fra aksjonen mot «The Sparks Group». Bildet skal være fra Spania, der nettverket hadde flere servere. Foto: Europol / Press

Tre nordmenn siktet

Kommunikasjonsrådgiver Jonas Fabritius Christoffersen bekrefter at norsk politi, ved Nasjonalt cyberkrimsenter hos Kripos, har vært involvert i aksjonen.

– Etter en rettsanmodning fra USA har norsk politi bistått med å ta ned infrastrukturen til gruppen. Det er gjennomført ransakinger ved kontor, og det har blitt tatt beslag i IP-adresser, datautstyr og lagringsmedier i et stort omfang, sier Christoffersen.

I etterkant av onsdagens aksjon er tre menn siktet for brudd på åndsverkloven. Dette har en øvre strafferamme på tre år.

De tre mennene er i slutten av 30-årene og begynnelsen av 40-årene. Kripos ønsker ikke å gi ytterligere detaljer om hvor i landet de tre har oppholdt seg.

De siktede blir ikke fremstilt for varetektsfengsling. Det er foreløpig uklart om de har fått oppnevnt forsvarer.

Nasjonalt cyberkrimsenter holder til i Kripos-hovedkvarteret på Bryn i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Illegal strømming

The Sparks Group skal ifølge Europol ha skaffet seg tilgang til DVD-er og Blu-rays med upubliserte filmer og TV-serier. Det antas at nettverket, som har vært under etterforskning siden 2016, har videreformidlet flere hundre filmer og TV-serier på nettet i forkant av utgivelsesdato.

Medlemmer av nettverket skal ha fått tilgang til materialet ved å utgi seg for å jobbe i butikker som selger film. Ved bruk av egne dataverktøy ble krypteringskodene åpnet, før materialet ble distribuert på illegale strømmetjenester og nettsteder for nedlasting.

I en pressemelding fra Europol fremgår det at fildelingsnettverket brukte servere plassert i Canada, Tsjekkia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Latvia, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Sør-Korea, Spania, Sverige, Sveits og Storbritannia.