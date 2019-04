«Game of Thrones» skapte pirat-bonanza

Bonnevie støtter Stubø

Maria Bonnevie er en av 46 skuespillere og regissører fra Sveriges nasjonalscene Dramaten, som har skrevet under på et støtteopprop for tidligere teatersjef Eirik Stubø (NTB). Stubø måtte nylig gå av som teatersjef i kjølvannet av en dokumentar der det ble klart at en av hans ansatte hadde blitt dømt for mishandling av den svenske artisten Josefin Nilsson.