Stendi har vært Norges største leverandør av private omsorgstjenester. Selskapet har blant annet tilbudt tjenester innenfor barnevern, omsorg for enslige mindreårige asylsøkere, og psykisk omsorg.

Nå er de tre tidligere regiondirektører dømt grov korrupsjon, sammen med en leder av selskaper som leverte tjenester til Stendi AS.

I dommen blir det trukket fram at Stendi leverer velferds – og omsorgstjenester til sårbare brukergrupper og fikk sine oppdrag fra offentlige myndigheter.

– Det er en alvorlig sak fordi det dreier seg om grov korrupsjon, og det er også alvorlig fordi regiondirektørene har mottatt tjenester og ytelser i et arbeid de har gjort for et privat selskap, men som har levert velferds- og omsorgstjenester til sårbare brukergrupper til det offentlige, sier Anne Glede Allum, konstituert statsadvokat i Økokrim til NRK.

Oppussing

Lederen av et av selskapene Stendi jobbet med, en mann i 50-årene, er dømt til fire år og tre måneders fengsel. Mannen og to av regiondirektørene ble pågrepet og avhørt 10. september 2019.

Økokrim mener mannen blant annet pusset opp huset til en av regiondirektørene, uten å ta betalt for det.

– NN dømmes for tre tilfeller av grov korrupsjon begått i perioden fra 2013 til 2019. Korrupsjonen gjelder betydelige beløp, heter det i dommen fra Oslo tingrett.

Oppussingen hadde ifølge dommen hadde en verdi på minst 1 million kroner. I tillegg sørget mannen gjennom sitt selskap for at to av regiondirektørene fikk disponere biler uten å betale for det, ifølge Økokrim. Verdien på dette anslås til flere hundre tusen kroner.

Mats Stenmark er forsvarer for mannen i 50-årene. Han sier hans klient ikke er enig i konklusjonen, og kommer til å anke.

– Han har ikke fått satt seg inn i begrunnelsen foreløpig og kan derfor ikke kommentere dommen ytterligere på nåværende tidspunkt, sier forsvareren.

Reagerer på dommen

Mannen som fikk huset pusset opp, en tidligere regiondirektør i Stendi i 40-årene, er dømt til fengsel i tre år. Økokrim mener verdioverføringene hadde sammenheng med hans stilling i Stendi og hans muligheter til å påvirke innkjøp.

Det heter også at overføringene er i strid med selskapets etiske retningslinjer og at mannen ikke informerte sin arbeidsgiver. Andreas Nyhaug, som forsvarer mannen, skriver i en SMS til NRK at hans klient anker dommen.

– Det kan synes som om tingretten ikke har vært til stede under bevisførselen. Dommen vil bli anket på stedet når den blir forkynt for klient i morgen. Vi legger til grunn at saken slipper inn i Borgarting lagmannsrett til full ny prøving.

Disponerte biler og båt

En annen tidligere regiondirektør i Stendi, en mann i 50-årene, er dømt til ett år og ni måneder i fengsel for passiv korrupsjon. Retten mener mannen disponerte to BMW-er og en båt uten å betale for dette, til en samlet verdi av over 600.000 kroner.

Deler av beløpet er betalt tilbake i ettertid.

– Han bestrider dommen og kommer til å anke den, sier forsvarer Christian Hjort.

Skal ha betalt for tomt

Den tredje regiondirektøren, også han i 50-årene, dømmes for to tilfeller av passiv korrupsjon, til fengsel i 1 år og 9 måneder. I dommen fremgår det at næringslivslederen skal ha betalt ham rundt 400.000 kroner for en tomt. Retten mener prisen var vesentlig høyere enn reell verdi.

– Han er uenig at han har mottatt noen utilbørlige fordeler i anledning sin stilling og vil derfor anke dommen i sin helhet, sier forsvarer Thomas Skjelbred.

Varsler dømt

NRK skrev i juni i fjor at Økokrim besluttet å etterforske saken etter å ha mottatt et varsel fra Stendi AS. I september ble en mann i et selskap som leverte tjenester til Stendi dømt til fengsel i 10 måneder.

Tingretten la ved straffutmålingen blant annet vekt på at mannen var varsler og at varslingen medførte at Stendi AS startet en intern gransking i selskapet, samt at mannen var under press, ifølge Økokrim.