Flere tiltalt for grov korrupsjon i omsorgssektoren

De tre velferdstoppene er tiltalt sammen med en leder av selskaper som leverte tjenester til Stendi AS, skriver Økokrim i en pressemelding.

Stendi AS er et norsk selskap som driver virksomhet innen barnevern, fosterhjem, BPA, heldøgnsboliger, hjemmetjenester og eldreomsorg.

– Saken er alvorlig fordi korrupsjonen har skjedd i et selskap som utfører tjenester på vegne av det offentlige, skriver konstituert statsadvokat Anne Glede Allum i pressemeldingen.

Økokrim besluttet å etterforske saken etter å ha mottatt et varsel fra Stendi AS.

Alle de tiltalte avviser anklagene, skriver Aftenposten.

De tre tidligere topplederne i Stendi skal ifølge Økokrim ha mottatt bestikkelser til en verdi av mer enn to millioner kroner.

Det dreier seg om biler, sykler, båter og eiendommer. Tiltalen strekker seg fra 2013 til begynnelsen av 2019.

– Brudd på etiske retningslinjer

Stendi skriver i en pressemelding at de varslet Økokrim og at tiltalen omfatter et leverandørforhold som ligger tilbake i tid. Det alt vesentligste av avtalene med leverandøren er i dag avsluttet, skriver selskapet.

«Forholdene granskningen avdekket utgjorde uten tvil et alvorlig brudd på selskapets etiske retningslinjer. Dette er en alvorlig sak der Stendi selv har varslet og bistått Økokrim hele veien», skriver de.