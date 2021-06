Denne tomta er sentral i korrupsjonssak: – Alle naboene reagerte på prisen

– Alle naboene reagerte på prisen. Vi syntes også det var merkelig at en mann sørpå kjøpte tomta usett, sier nærmeste nabo til NRK.

Han sier det er snakk om en tomt som i stor grad består av leire. I dag er tomta gjengrodd av skog.

Det er flere hus i nabolaget.

Nærmeste nabo synes det er spesielt at nettopp denne tomta er del av en tiltale om grov korrupsjon.

Økokrim mener det er langt over normal tomteverdi.

Nekter straffskyld

Fire menn var i utgangspunktet tiltalt for grov korrupsjon. Disse nekter straffskyld:

Tre tidligere regiondirektører i det private omsorgsselskapet Stendi AS, tidligere Aleris Ungplan & BOI AS.

En leder av selskaper som leverte tjenester til Stendi.

Selskapene skal ha leid ut boliger, personell og biler.

Økokrim mener at lederen av disse selskapene, enten selv eller gjennom selskapene, skal ha gitt regiondirektørene private økonomiske fordeler for til sammen rundt to millioner kroner.

Verdioverføringen skjedde i årene 2013 til 2019 og hadde ifølge Økokrim sammenheng med regiondirektørenes stilling i Stendi og deres muligheter til å påvirke innkjøp.

– Saken er alvorlig fordi korrupsjonen har skjedd i et selskap som utfører tjenester på vegne av det offentlige.

Det sier konstituert statsadvokat Anne Glede Allum i en pressemelding.

Korrupsjonssaken i Stendi Ekspandér faktaboks Fem menn, blant dem tre tidligere regiondirektører, er tiltalt for grov korrupsjon - for å ha gitt noen eller for seg eller andre motatt en utilbørlig fordel i anledning av utøvelsen av stilling. Økokrim mener korrupsjonen er grov fordi handlingen har hatt til følge betydelig økonomisk fordel. To av de tiltalte er knyttet til Stendis underleverandører. Fire nekter straffskyld. Dette er de fem tiltalt for: Lederen i selskaper som leverte tjenester til Stendi AS skal gjennom sine selskaper ha sørget for at en av regiondirektørene fikk pusset opp boligen sin for minst 1 million kroner - gratis. Regiondirektøren fikk også benytte en Range Rover Sport til 170.000 kroner. En annen regiondirektør fikk låne to BMW-er og en motorbåt, vederlagsfritt. Den tredje skal ha fått tre sykler til minst 100.000 kroner av underleverandøren. I tillegg skal underleverandøren sitt selskap ha sponset idrettslaget der regionlederen var styreleder med 62.500 kroner. Denne regiondirektøren skal også ha solgt en tomt i Troms til en annen mann som også er tilknyttet underleverandør. Politiet mener salgsprisen, 400.000, var høyere enn reell verdi i området og at regiondirektøren med det har fått en fordel. Denne mannen møter i tingretten i agust. Saken vil gå som en tilståelsessak. Det vil si at straffesaken avgjøres uten tiltalebeslutning og hovedforhandling.

– Mange spesielle omstendigheter

I tillegg har en femte person ifølge Økokrim nylig erkjent grov korrupsjon i avhør.

Det er denne personen som har kjøpt tomta i Troms i 2017.

Mannen er tilknyttet to selskaper som Stendi har brukt som underleverandør. Han har inntil nylig hatt status som siktet.

– Det er ikke dekkende for hele faktum at min klient skal ha tilstått, sier mannens forsvarer Johan Henrik Frøstrup til NRK.

– Han har ikke tilstått grov korrupsjon?

– Jeg kan verken avkrefte eller bekrefte det. Det er svært mange spesielle omstendigheter i saken. Den er mye mer kompleks enn en enkelt tilståelse, sier Frøstrup.

– NRK er kjent med at han vil vitne for aktoratet. Hva innebærer det?

– Jeg vil ikke kommentere det. Man får selv tenke hva som er bakgrunnen for dette.

Sprikende forklaringer

Mannen skal ha overført 400.000 kroner til en av regiondirektørene som betaling for en tomt i Troms.

Økokrim mener regiondirektøren ikke informerte arbeidsgiveren sin om tomtesalget.

«Til tross for at tomter i det aktuelle området var krevende å omsette, ble handelen gjennomført raskt og til en pris som var vesentlig høyere enn reell verdi», står det i tiltalen.

Den tidligere direktøren har tidligere forklart via sin advokat at tomta ble solgt til takst, og taksten ble fastsatt av en autorisert takstperson.

– Min klient registrerer at det har vært en form for tilståelse, men han har ikke sett politidokumentene. Han kan ikke kommentere dette før han får se dokumentene og vi får satt oss grundig inn i dette, sier eksdirektørens forsvarer, Thomas Skjelbred til NRK.

– Hva var formålet med salget?

– Selskapene skulle utnytte denne eiendommen og bygge omsorgsbolig. De var leverandør av boliger og tjenester til Stendi og hadde omsorgsbolig i samme område.

Nærmeste nabo forteller til NRK at tomta ble omsatt for 100.000 kroner for en del år siden. Prisene i området har ifølge naboen ikke endret seg på mange år.

Han sier årsaken er at det er vanskelig å få folk til å bosette seg i området.

– Har forsøkt å inndrive betalingen

Lederen av leverandørselskapene nekter også straffskyld. Mannen ønsker ikke å kommentere tomtekjøpet.

– Han er ikke tiltalt for korrupsjon i forbindelse med tomtekjøpet i nord, og har ingen kommentar til den delen av saken, som ikke involverer han, sier mannens forsvarer Mats Iversen Stenmark.

Når det gjelder forholdene han er tiltalt for (se faktaboks), sier han via sin advokat Mats Iversen Stenmark at han aldri har hatt til formål å gi de involverte regiondirektørene i Stendi noen som helst fordeler.

– Derimot har jeg brukt mye ressurser på å inndrive betalingen for tjenestene de henvendte seg til meg for å bestille.

Han ser frem til å forklare seg i retten og sier bakgrunnen for tiltalen er at han sommeren 2018 varslet til toppledelsen i Stendi om det han mener er ukultur og økonomiske misligheter.