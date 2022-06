Prinsesse Ingrid Alexandra gikk for gjenbruk på sin egen fest.

Ikledd en kjole kronprinsesse Mette-Marit brukte for første gang i 2005, satte prinsessen føringen for resten av kvelden.

– Det sender et viktig signal. Kanskje spesielt siden hun valgte svært dyr luksusdesign under myndighetsfeiringen på Deichmanske torsdag. Iført mammas Alberta Ferretti-kjole, treffer hun midt i tidsånden, sier Ida Elise Einarsdóttir, moteredaktør i magasinet KK.

Prinsesse Ingrid Alexandra brukte en av morens gamle kjoler da hun feiret 18 år på Slottet fredag kveld. Til høyre er kronprinsessen fotografert i 2005. Foto: Lise Åserud/Erlend Aas / NTB

Hjemmelaget gallakjole

Flere av de andre gjestene hadde også valgt gjenbruk og bærekraft denne kvelden.

– Vintage og gjenbruk er i vinden som en del av den grønne bølgen, og det er både riktig og viktig at kongefamilien går foran med et godt eksempel. At det er noe mer enn en trend er tydelig, sier Einarsdóttir.

Hun viser til blant andre justisminister Emilie Enger Mehl, som hadde sydd sin egen kjole.

Også statsminister Jonas Gahr Støre gikk for gjenbruk, og sa fornøyd til NRK at han hadde på seg sin farfars dress.

Justisminister Emilie Enger Mehl og finansminister Trygve Slagsvold Vedum under prosesjon gjennom store festsal til gallamiddagen. Mehl har selv sydd kjolen hun har på seg. Foto: Lise Åserud / NTB

Tre generasjoner gjenbruk

Dronning Sonja brukte en gul kjole hun brukte for første gang i 1997, da hun fikk den i gave i forbindelse med sin 60-årsdag.

Kjolen har vist seg å være kjær for dronningen, som har brukt den ved flere anledninger.

Dronning Sonja valgte en gammel slager, da hun ikledde seg en gul gallakjole hun har brukt ved flere anledninger. Til høyre er hun fotografert under det japanske keiserbesøket i 2008. Foto: Lise Åserud/Heiko Junge / NTB

Kronprinsesse Mette-Marit brukte en rosa kjole designet spesielt til henne av den norske designeren Peter Dundas.

Hun har brukt kjolen ved flere ganger, som under bryllupet mellom den svenske kronprinsesse Victoria, og hennes ektemann prins Daniel.

Kronprinsesse Mette-Marit har brukt denne kjolen, signert norsk designer Peter Dundas, ved flere anledninger. Til høyre er hun fotografert ved det svenske kronprinsessebryllupet i 2010. Foto: Lise Åserud / NTB

Likevel savner KK-redaktøren mer norsk design under bursdagsfesten.

– Den norske moteuka er rett rundt hjørnet, og jeg skulle likt å se prinsessen i norsk design ved neste anledning. Hun er en potensielt meget god ambassadør for norsk mote, mener Einarsdóttir.

Også prinsesse Märtha Louise brukte en kjole eid av dronning Sonja.

Prinsesse Märtha Louise lånte en kjole av sin mor for kvelden. Dronning Sonja er her fotografert i 2010, under statsbesøket fra Luxembourg. Foto: Lise Åserud/Erlend Aas / NTB

– Alle øyne rettet mot henne

Kjendisstylist Marianne Jemtegård var ikke i tvil om hva hun tenker om kveldens kjolevalg:

– Dette er et godt bilde på at vår kommende tronarving virkelig er en prinsesse av sin tid. Jeg synes det er flott å se at man tar bevisste valg. Og så skulle det bare mangle at man bruker så flotte kjoler mer enn kun én gang, sier Jemtegård til NRK.

Prinsessen, dronningen og kronprinsessen fotografert i prosesjon gjennom store festsal på Slottet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Ida Elise Einarsdóttir legger til at dette ikke er første gang prinsessen velger gjenbruk.

– Hun har flere ganger valgt morens klær ved offisielle anledninger. Prinsessen blir den første norske dronningen i moderne tid, så alle øyne er naturlig nok rettet mot henne, sier moteredaktøren.

Hun synes derfor det er gledelig at prinsessen lar seg inspirere av sin farmor og mor.

Under kan du se bilder av flere av gjestene da de ankom Slottet: