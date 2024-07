Derfor grep ikke Garden inn mot brannbombe-siktet

Saken oppsummert Politiet var allerede på stedet da de mottok melding om at siktede var på vei mot Slottet.

Garden ble varslet, men det var ikke nødvendig for dem å gripe inn da politiet hadde kontroll på situasjonen.

Den 57 år gamle mannen som er tiltalt for grov skadeverk, blir fremstilt for varetektsfengsling.

Mannen har akseptert å bli varetektsfengslet og erkjenner straffskyld.

Forsvaret ble informert om hendelsen og støttet politiet med det de trengte.

Sikkerhetsavdelingen ved Slottet har ikke kommentert saken. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Politiet var like i nærheten av Slottet da de mottok den første meldingen fra vitnet som hadde snakket med siktede.

Det skriver politiadvokat, Jenny Marie Solgaard, i en e-post til NRK onsdag morgen.

Hun forteller at siktede var da på vei mot Slottet og det ble sendt ut varsel til Garden.

– Samtidig som Garden ble varslet om hendelsen hadde politiet allerede rukket å ankomme slottet og ta kontroll på siktede, slik at det ikke ble nødvendig for Garden å gripe inn.

Politiadvokat Jenny Marie Solgaard er påtaleansvarlig i saken. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Politiets ansvar

Talsperson for Hæren, Brage Wiik-Hansen, sier hendelsen var politiets ansvar.

– I denne saken ble politiet varslet av publikum. Når politiet allerede er på stedet eller like i nærheten, er det politiets ansvar å håndtere hendelsen.

Wiik-Hansen forteller at Forsvaret ble informert og støttet politiet med det de trengte.

– Det var mye publikum som samlet seg rundt for å se, sier han.

– Da støttet Garden med vakthold slik at politiet og brannvesenet fikk gjort jobben sin uforstyrret.

NRK har i dag kontaktet sikkerhetsavdelingen ved Slottet. De viser til tidligere uttalelser fra Kongehusets kommunikasjonssjef Guri Varpe:

– Slottet er godt sikret. At offentlige bygg, som Slottet, er tilgjengelig for publikum er en viktig verdi i vårt samfunn, som vi ønsker å holde fast ved.

Nødetatene fikk slukket brannen raskt. Foreløpig er det ikke kjent hvor store skadene er. Foto: Cicilie Sigrid Andersen / NRK

Varetektsfengsles i dag

Den 57 år gamle mannen, som er tiltalt for grov skadeverk, blir fremstilt for varetektsfengsling i dag.

Ifølge politiadvokaten vil påtalemyndigheten be om fire ukers fengsling, på bakgrunn av unndragelsesfare.

Mannen har allerede akseptert å bli varetektsfengslet.

Forsvarer, Marijana Lozic, fortalte tirsdag at hennes klient erkjenner straffskyld og har forklart seg detaljert om hendelsen til politiet.

– Han har det tungt, han er i arrest, har forståelse for at han er der og vet at han har gjort noe straffbart, sa hun til NRK.