Tre ganger så mange IS-angrep de siste ukene

Ifølge Rojava Information Center har det vært 30 angrep i Syria hittil i november som IS hevder å stå bak.

Det er en økning på nesten 300 prosent sammenlignet med de første dagene av oktober, før den tyrkiske invasjonen, noe som har ført til at det har blitt flere og flere IS-angrep.

Bombeeksplosjoner i Qamishli

Seks personer er drept og flere alvorlig skadd etter at tre bilbomber mandag gikk av i den nordøstlige syriske byen Qamishli nær grensen til Tyrkia. Ikke langt unna ble en armensk prest skutt og drept, melder nyhetsbyrået Associated Press. IS hevder å ha stått bak angrepet.

QAMISHLI: Tre bilbomber gikk og drepte flere og såret titalls mennesker. Foto: Baderkhan Ahmad / AP

Ifølge det syriske nyhetsbyrået SANA eksploderte to bomber på et marked, mens den tredje gikk av i nærheten av et hotell.

Kamal Dirbas ved kurdiske Røde Kors. Foto: Privat

– Vi frykter at tallet kan stige fordi flere er alvorlig skadd. Mange er også fraktet til sykehus i Nord-irak, sier Kamal Dirbas ved kurdiske Røde Kors til NRK.

Etter at Tyrkia rykket inn i det nordøstlige Syria i oktober har flere sivile blitt drept i nærheten av motorveien M4, som går mellom flere viktige syriske byer sør for grensen til Tyrkia. Ifølge lokale journalister er det stor frykt blant sivilbefolkningen.

IS øker i styrke

For drøyt to uker siden bekreftet USAs president Donald Trump at IS-leder Abu Bakr al Baghdadi er drept. Likevel er ikke det slutten på terrorgruppa. IS har styrket seg i både Irak og Syria de siste månedene. De har tusenvis av krigere som fremdeles er på frifot og har støttespillere i mange områder.

Uttrekningen av amerikanske soldater i Nord-Syria og Tyrkias offensiv, har på mange måter vært en gavepakke for de ekstreme jihadistene, som har vist at de er dyktige til å utnytte kaos og maktvakuum.

Terrorforsker Magnus Ranstorp. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Angrep utført av IS i området har flerdoblet seg siden da.

– De er ikke avhengige av at Baghdadi er i live, men det er naturligvis et tilbakeslag. De er langt fra beseiret, sier terrorforsker Magnus Ranstorp.

– IS kommer til å gjenoppstå. Det kommer til å komme et IS 3.0 med nytt lederskap. Nye ledere venter i bakgrunnen, og kommer til å ta over, sier Ranstorp.

Utenlandske IS-krigere deporteres

Tyrkia har startet å sende hjem utenlandske IS-krigere. Forrige uke sa president Recep Tayyip Erdogan at over 1000 tidligere IS-krigere sitter fengslet i Tyrkia, 737 av dem utenlandske statsborgere som vil bli deportert til sine hjemland.

Mandag ble den første, en amerikansk statsborger, satt på et fly til USA, ifølge det statlige nyhetsbyrået Anadolu.

Norske myndigheter har foreløpig ikke fått noen beskjed om at det er nordmenn blant IS-krigerne som nå deporteres, opplyser Utenriksdepartementet til NTB.