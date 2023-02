– Det er et dilemma. Det er veldig viktig at vi støtter Ukraina, men vi kommer til å få korrupsjonssaker.

Det sier Gro Skaaren-Fystro. Hun er spesialrådgiver i Transparency International Norge, en organisasjon som jobber for å bekjempe korrupsjon globalt.

Regjeringen og et flertall på Stortinget ble denne uken enige om et femårsprogram med bidrag til Ukraina, kalt Nansen-programmet. Summen er på totalt 75 milliarder kroner, med et årlig beløp på 15 milliarder.

– Pengene trengs i gjenoppbyggingen av Ukraina, men det er store korrupsjonsutfordringer som gjør meg bekymret. Dette blir virkelig en test, sier Skaaren-Fystro.

I slutten av januar ble korrupsjonsindeksen lansert av Transparency International. Ifølge organisasjonen er Ukraina et av verdens mest korrupte land.

I indeksen rangeres alle verdens land etter nivået på opplevd korrupsjon i offentlig sektor. Skalaen har en poengsum fra 0 til 100, hvor 100 er best.

– Ukraina ligger veldig dårlig an i europeisk sammenheng når det gjelder korrupsjon. Europa sett under ett har 66 poeng, mens Ukraina har 33 poeng, forteller Skaaren-Fystro.

Norge ligger på fjerdeplass med 84 poeng, mens Danmark troner på topp med 90 poeng. Ukraina ligger på 116. plass. Foto: Trygve Heide / NRK

– Ingen hemmelighet

Liliia Honcharevych er den fungerende ukrainske ambassadøren til Norge. Hun påpeker at det ikke er noen hemmelighet at Ukraina har hatt et problem med korrupsjon, men at de jobber hardt for å forhindre det.

– Vi har sett en sterk respons mot dette i Ukraina den siste tiden. Korrupsjon blir ikke tolerert lengre, fastslår hun.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum erkjenner at mange kan utnytte situasjonen i Ukraina til egen vinning.

– Det kan skje enkeltfeil, men vi må gjøre det vi kan for å unngå at pengene kommer på avveie. Det er en krigssone, men vi må følge nøye med på utstyret og pengene vi sender, sier Vedum til NRK.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum og Liliia Honcharevych etter at regjeringen la fram Ukraina-programmet på Stortinget. Foto: Terje Pedersen / NTB

Vedum sier blant annet at pengene skal gå gjennom store internasjonale aktører, blant annet via den europeisk investeringsbanken EBRD.

– Det er kjempeviktig at vi er bevisst på problematikken hele veien, sier han.

Transparency International mener likevel at undersøkelser de har gjort viser at det er enda vanskeligere å følge pengestrømmene i de store organisasjonene.

– Vi har erfart at det i de mindre organisasjonene har vært lettere å følge opp, og at man raskere gir opp å følge pengestrømmene i større organisasjoner, sier Gro Skaaren-Fystro.

Hun sammenligner blant annet med godt drillede norske humanitære organisasjoner.

– Her er det mindre utfordringer, og det er blant annet fordi norske myndigheter stiller så strenge krav til dem.

Tar viktige steg

– Hvordan er korrupsjonssituasjonen i Ukraina egentlig?

– Den er veldig alvorlig. Utfordringene er veldig store, svarer Skaaren-Fystro.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj fikk denne uken lovnader om 75 milliarder kroner fra Norge. Foto: TELEGRAM/ZELENKSYJ

Likevel finnes det lyspunkter. I rapporten fremheves det at til tross for Ukrainas «langvarige trøbbel med maktutnyttelse», har de tatt viktige steg for å forbedre oversikt og ansvarliggjøring, heter det.

– Vi ser blant annet at det har vært flere arrestasjoner i Ukraina de siste ukene, som nettopp handler om krigsprofitører. Det er jo egentlig veldig imponerende å se hvordan sivilsamfunnet der nede står på for å bekjempe korrupsjon – midt i en krig, sier Skaaren-Fystro.

Da Zelenskyj vant presidentvalget i 2019 var kampen mot korrupsjon en av hans viktigste saker.

– Hvilket inntrykk har du av Zelenskyjs holdninger til korrupsjon?

– Mitt inntrykk er at han er veldig opptatt av å bekjempe korrupsjonen i landet. Han kom jo til makten med lovnader om å jobbe med nettopp dette, svarer hun.