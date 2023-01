Zelenskyj bytter ut flere ministre

Han står midt i en krig mot Russland. Men på hjemmebane kjemper Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj mot utstrakt korrupsjon.

I dag måtte en lang rekke viseministre og guvernører gå av.

I tillegg måtte Kyrylo Tymoshenko, en av president Zelenskyjs nære medarbeidere, trekke seg.

33-åringen er nestsjef på presidentens kontor, og har fått kritikk for å ha levd et liv i luksus og for kjøp av dyre biler.

Han avviser anklagene, men har levert inn oppsigelsen sin.

Nestsjef hos presidentens kontor, Kyrylo Tymoshenko, leverte sin oppsigelse i dag. Foto: KYRYLO TYMOSHENKO VIA TELEGRAM / Reuters

Viseforsvarsminister Viacheslav Shapovalov avviser også anklagene om at han skal ha kjøpt inn mat til de ukrainske soldatene for en for høy pris – og tatt en del av kaka selv.

Også Shapovalov måtte gå av i dag.

Lover kamp mot korrupsjon

I dag fikk fire viseministre, fem guvernører og nestsjefen hos påtalemyndigheten i Ukraina sparken eller gikk av.

Blant dem er:

Viseminister for utvikling og kommuner Ivan Lukery

Viseminister for utvikling og kommuner Vyacheslav Negoda

Viseminister for sosialpolitikk Vitaliy Muzychenk

Viseforsvarsminister Viacheslav Shapovalov

Nestleder for påtalemyndigheten Oleskyij Symonenko

Guvernørene i Dnipropetrovsk, Zaporizjzja, Kyiv, Sumy og Kherson

I sin siste tale annonserte Zelenskyj flere utskiftninger og fortsatt kamp mot korrupsjon.

– Jeg vil gjøre det klart at det er ingen vei tilbake til måten ting fungerte på før, sa Zelenskyj.

Ukrainas viseforsvarsminister Viacheslav Shapovalov måtte gå etter anklager om korrupsjon i forbindelse med innkjøp av mat til ukrainske soldater. Foto: AP

EU krever mindre korrupsjon

Før Russland angrep Ukraina 24. februar i fjor, var saker om korrupsjon ikke uvanlig i Ukraina.

Ifølge Transparency International er Ukraina et av verdens mest korrupte land: I 2021 sto Ukraina på 122. plass på organisasjons liste over korrupte stater.

Kamp mot korrupsjon er også et av EUs viktigste krav for at Ukraina skal få bli medlem i EU.

Siden krigen startet har det vært færre kjente tilfeller av korrupsjon, skriver The Guardian. Men den siste tiden har mediene avslørt flere saker.

– Jeg er takknemlig overfor journalistene som har sett på fakta og satt sammen et fullstendig bilde av saken, sa Zelenskyj i sin tale.

Da han vant presidentvalget i 2019 var kampen mot korrupsjon en av Zelenskyjs viktigste saker.

I forrige uke mistet Ukraina innenriksministeren i en helikopterstyrt. Her fra begravelsen 21. januar. Foto: SERGEI SUPINSKY / AFP

Sparker nestleder

Også nestlederen i Zelenskyjs politiske parti Pavlo Halimon går av etter anklager om korrupsjon.

Halimon har ikke kommentert anklagene. Det ukrainske nettstedet Pravda avslørte mandag at han skal ha kjøpt leiligheter i Kyiv for en større sum enn han eier.

Lederen for Zelenskyjs parti Davyd Arakhamia sier det strider mot partiets verdier.

– Hvis du er politiker og har noen ekstra millioner, da bør du hjelpe landet ditt. Det er din plikt, sier Arakhami, ifølge The Guardian.

Penger borte fra vinterbudsjettet

Viseminister for infrastruktur Vasyl Lozinskyj gikk av i helgen. Han er anklaget for å ha stjålet 400.000 dollar, nær 4 millioner kroner, fra Ukrainas vinterbudsjett.

Ifølge ukrainske medier, skal Lozinskyj ha priset generatorer for høyt og så tatt en del av overskuddet.

Landet står midt i en krig der infrastrukturen rammes hardt og med bitende vinterkulde mange steder.