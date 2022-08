Tok ekstrajobb for å takle høyere priser

«Vanlige folks tur». Det var Arbeiderpartiets slagord i valgkampen i fjor. Nå er det kanskje riktigere å snakke om vanlige folks utur.

For krigen i Ukraina og ettervirkningene av koronapandemien går hardt utover norske lommebøker. Det kan familien Busterud fra Vang i Hamar skrive under på.

– I de verste månedene hvor det er store utgifter, så er det ikke tvil om at man snur på krona, sier Anders Busterud.

Tobarnsfaren jobber fulltid som fengselsbetjent, men velger nå å bruke fridagene i turnusen til å vaske og polere biler for å spe på inntekten.

– Å få inn noen ekstra tusenlapper i måneden gjør susen det, sånn som det er nå, sier kona Gunnhild Røssum Busterud, som jobber fulltid som sykepleier i eldreomsorgen.

Anders Busterud har påtatt seg ekstrajobb med å vaske og polere biler på fritida for å spe på inntekten som fengselsbetjent. Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

Skuffet over regjeringen

På spørsmål fra NRK om de synes regjeringen har innfridd egne løfter fra valgkampen, er svaret kontant nei fra begge to. Nå er forventningene tydelige foran høstens budsjettrunder på Stortinget.

– Det er å legge til rette for at det skal bli lettere økonomisk for oss med en vanlig lønn. Og den var ikke på 750.000 sist jeg sjekket, sier Anders Busterud med henvisning til regjeringens løfte om at alle som tjener under 750.000 skal betale mindre i skatt.

– Hva ønsker dere aller mest?

– Det er vanskelig å svare på, men billigere barnehage og billigere SFO kanskje? sier Gunnhild Røssum Busterud.

– Og dempe kostnadene som løper løpsk om dagen: Dieselpriser, strømpriser og dagligvarepriser. Det er der folk flest kjenner det, iallfall vi, sier ektemannen.

Også den økte renta spiller inn på familieøkonomien. Trass i fulltidsjobb som fengselsbetjent og sykepleier, merkes de økte prisene godt for en familie med to barn på tre og seks år.

– Får dere endene til å møtes?

– Ja, det gjør vi. Vi har ikke makset huslånet og har det helt fint. Men det merkes. Det er for eksempel ikke spesielt lett å spare penger om dagen, sier hun.

SV ber Ap bryte skatteløfte

Dagen før regjeringen samles til budsjettkonferanse går SV ut med to konkrete krav som partiet mener vil gjøre hverdagen enklere for dem med lave inntekter: Økt barnetrygd og økt minstepensjon.

– Alle merker at kostnadene øker. Folk skal ikke bli overlatt til seg selv i denne situasjonen. Nå trengs det en kraftig omfordelingspolitikk, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til NRK.

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski krever at regjeringen bryter eget skatteløfte og øker minstepensjon og barnetrygd. Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

Arbeiderpartiet gikk til valg med løfter om å holde det samlede skatte- og avgiftsnivået uendret og ikke øke skattene med mer enn 7 milliarder totalt. Men nå er det viktigere å bygge ut velferden, sier SV.

– Arbeiderpartiet må oppdatere politikken til den økonomiske situasjonen som Norge står i. Det betyr å bryte skatteløftet! Det henger ikke på greip å holde igjen skatteøkninger for dem med de høyeste formuene og inntektene. Vi har et stort behov for å bygge ut velferden og forhindre fattigdom, sier Kaski.

SV-profilen vil ha lavere skatt for alle med lave og middels inntekter og mener det er rom for nye velferdssatsinger selv om prisveksten er høy og rentespøkelset truer.

– Det er ikke velferdspengene som driver opp inflasjonen i Norge, det er det de store investeringene i olje og motorveier som gjør, sier Kaski.

Hun vil ikke tallfeste hvor mye minstepensjonene og barnetrygden skal økes nå, men sier SV har regnestykket klart foran forhandlingene med regjeringen. Heller ikke innslagspunktet for når inntektsskatten skal økes, vil hun konkretisere nå.

Vedum vil dempe prisveksten

Finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum kalte tirsdag pressen inn til foredrag om den økonomiske situasjonen foran budsjetthøsten. Han ville åpenbart få fram noen viktige poenger før regjeringens budsjettkonferanse som starter onsdag.

– Det er urolige tider som kommer til å kreve tydelige politiske prioriteringer, sa Vedum.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier det viktigste for regjeringen er å dempe prisveksten og trykket på renta. Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

Han varslet at flere løfter fra Hurdalsplattformen vil bli skjøvet på, men ville ikke konkretisere hvilke det gjaldt. Ellers var budskapet tydelig: Det viktigste nå er å bremse prisveksten og presset på styringsrenta. Og det innebærer ifølge Vedum at oljepengebruken må kraftig ned.

– Budsjettarbeidet har endret seg enormt fra januar til nå. Vi kan ikke tillate oss å øke oljepengebruken. Vi må bruke mindre penger, ikke mer, sa finansministeren.

I et intervju med NRK etter foredraget sier Vedum at det er krevende tider for folk flest nå.

– Jeg skjønner den uroen som mange kjenner på. Å få kontroll på prisveksten er avgjørende viktig, og derfor kan ikke Stortinget nå i høst bare bevilge mer penger til alle mulige formål. For det vil legge et ytterligere press på prisene, som vil ramme dem med lave og middels inntekter hardest.

På spørsmål om hva han mener om SVs krav om økt minstepensjon og barnetrygd, svarer Vedum:

– Hvis vi er opptatt av fordeling, så er ikke dette et budsjett for å øke pengebruken. For da skaper man bare ytterligere press på prisene. Her må også politikerne på Stortinget våge å prioritere hardere.