To NHO-forbund frikjenner Støre i bryggesaken

Solidaransvar innebærer at den som setter ut et oppdrag (leverandør og underleverandør) skal være ansvarlig for de forpliktelsene oppdragstakerne nedover i en kontraktskjede har til å betale lønn etter allmenngjøringsforskrifter.

Dette innebærer at alle oppdragsgivere i en kontraktskjede hefter «en for alle og alle for en» overfor arbeidstaker lengst ned i kjeden som ikke får utbetalt allmenngjort lønn fra sin arbeidsgiver.

Solidaransvaret gjelder for oppdragsgiver (leverandører og underleverandører) i en kontraktskjede, men det gjelder ikke for den som bestiller selve produktet eller resultatet, for eksempel et bygg eller et skip (byggherren).



Solidaransvaret gjelder innenfor alle bransjer med allmenngjorte tariffavtaler, som for eksempel byggebransjen og verftsindustrien.

Ansvaret gjelder bare der entreprenøren/ leverandøren driver næringsvirksomhet. En leverandør som driver næringsvirksomhet skal imidlertid omfattes av solidaransvaret uansett om oppdragsgiver er annen virksomhet eller en forbruker.

Solidaransvaret trådte i kraft 1. januar 2010.

Arbeidstilsynet gjør oppmerksom på at ansvaret kun har virkning for kontrakter som ble etter dette tidspunktet.

Kilde: Arbeidstilsynet