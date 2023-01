– Heile lokalsamfunnet, og også vi som jobbar som lokalt politi, er sterkt prega av dødsfalla. Vår djupaste medkjensle går til dei pårørande og vennene til jentene, fortel politistasjonssjef ved Indre Østfold politistasjon, Olav Unnestad.

– Vi er opptekne av at Indre Østfold skal vera ein god kommune å bu og veksa opp i, og vil saman med kommunen halda fram vårt førebyggjande arbeid for å gjera vårt beste til at slike tragiske hengingar ikkje skjer igjen, legg han til.

Natt til søndag blei to jenter funne døde i ein privatbustad i Spydeberg i Østfold.

Politi, ambulanse og legebil rykka ut til adressa der dei to jentene hadde inntatt ein mogleg overdose av narkotika. Begge blei konstatert døde på staden.

Politiet rykka ut til staden saman med ambulanse. Foto: Freddie Larsen

Dei omkomne er tvillingsøstrene Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen (16) frå Indre Østfold. Politiet har frigitt namna etter ønske frå dei pårørande.

Blir framstilt for varetekt

Ein mann i 20-åra blei pågripen på adressa. Han er no sikta for aktlaust drap.

Mannen blir framstilt for varetektsfengsling i Follo og Nordre Østfold tingrett i Ski klokka 13 i dag. Han erkjenner ikkje straffskuld.

– Han samtykker ikkje til varetektsfengsling og meiner han ikkje har gjort noko gale, seier mannens forsvarar Knut Ditlev-Simonsen til NRK måndag.

Forsvarar Knut Ditlev-Simonsen. Foto: Lars Eie / NRK

– Vi ventar på ei grunngiving frå politiet på kvifor dei meiner det er grunnlag for å varetektsfengsla han. Vi får ta det derifrå, legg forsvararen til.

Den sikta mannen er tidlegare straffedømt og forsvararen har bekrefta at han har hatt eit langvarig rusproblem.

Forsvararen seier at den sikta mannen har det tungt og vanskeleg.

– Han er veldig lei seg og nedbroten, seier han.

Etter det politiet veit, er det ingen relasjon mellom dei to jentene og mannen som er sikta.

Ein annan ung mann er også pågripen i saka. Han blir ikkje framstilt for varetektsfengsling.

Pregar kommunen

Synnøve Rambek direktør for oppvekst i Indre Østfold kommune seier at kommunen er sterkt prega.

– Vi har ingen barn og ingen unge å mista, seier ho.

Ho fortel at det som no er viktig er at ungdommane i kommune får moglegheit til å snakka med kvarandre, men også med vaksne om det som er skjedd.

– Difor tenkjer vi at oppstarten på dagen, særleg på ungdomsskulen blir litt annleis, legg ho til.

Tre jenter, alle under 18 år blei funne på ei adresse i Spydeberg. Foto: Freddie Larsen

Oppvekstsjefen seier at ungdomskontaktar og helsesjukepleiarar vil vera til stades på alle ungdomsskulane og dei vidaregåande skular.

I Askim har dei også ein helsestasjon for ungdom som opna i går ettermiddag. Der er også ope i dag.

Hadde tiltak gjennom barnevernet

Bufetat har bekrefta at dei to jentene hadde tiltak gjennom barnevernet.

– Vi har djup medkjensle med foreldra til ungdommane og alle andre pårørande som no opplever eit stort tap og er i sorg. Alle som jobbar i barnevernet bli sterkt råka når det skjer slike svært tragiske hendingar, sa regiondirektør Ingrid Peiln Berg til NRK søndag.

Bufetat seier til NRK måndag at dei ikkje vil kommentera saka utover det som blei sagt søndag. Dei seier saka er under etterforsking og at dei må halda seg til teieplikta.

Krimteknikarar på plass i Spydeberg. Foto: Freddie Larsen

Ei tredje jente i tenåra blei også funne på adressa.

Ho blei køyrd til sjukehus for behandling med mistanke om mogleg overdose. Ho har vore i avhøyr.

Politiet kjenner ikkje helsetilstanden hennar.