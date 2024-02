Knusende tilsynsrapport: – Dette roper på politisk handlekraft

Sykehuset Østfold og Indre Østfold kommune får kraftig kritikk fra Statsforvalteren i Vestland for å ikke ha gitt Mina og Mille Hjalmarsen (16) forsvarlig helsehjelp.

Tvillingsøstrene ble kasteballer i systemet, og var innom tolv ulike institusjoner før de ble funnet døde etter å ha rømt fra Fossumkollektivet i januar i fjor.

– Hvis ikke det kommer noen endringer nå, så er det ikke noe vilje i samfunnet eller hos de som jobber med dette, sier jentenes mor Kirsti Skogsholm.

Nå mener både tvillingenes foreldre og barneombud Inga Bejer Engh at politikerne må komme på banen.

– Dette roper på politisk handlekraft. At en velferdsstat som vår ikke klarer å gi god hjelp til alvorlig syke barn kan vi ikke leve med. Det er tydelig at jentene ikke har fått god nok helsehjelp, sier Engh.

Barneombud Inga Bejer Engh. Foto: Morten Waagø / NRK

– I stedet for å få tilpasset oppfølging når de trengte det, har manglende samarbeid og kontinuitet i helsehjelpen bidratt til at jentenes utfordringer vokste.

Både Sykehuset Østfold og Indre Østfold kommune beklager at de ikke klarte å gi Mina og Mille et godt nok tilbud.

– Regjeringen har et ansvar

Høyre mener det haster å bedre samhandlingen mellom helse- og barnevernstjenestene.

– Dette bekrefter nok en gang det vi allerede vet. Fravær av kompetanse om rus og psykisk helse i barnevernet kan utgjøre forskjellen på liv og død, og mange barn får ikke den hjelpen de trenger. En bedre samhandling må på plass og det haster, sier Tage Pettersen.

Han er familiepolitisk talsperson i Høyre, og får støtte fra Fremskrittspartiet (Frp).

– Systemet sviktet for disse to unge jentene. Nå har regjeringen et ansvar for at ikke flere unge mennesker skal gå til grunne uten å få den hjelpen de har krav på, sier barne- og familiepolitisk talskvinne i Frp Silje Hjemdal.

Prioritert arbeid

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier hun nå skal sette seg grundig inn i rapporten.

– Vi må gjøre det vi kan for å hindre at dette gjentar seg.

Kjerkol sier regjeringen prioriterer innsatsen for å barn og unge som sliter med psykiske lidelser og rus.

– I vår opptrappingsplan for psykisk helse er et av tiltakene å prøve ut en modell for integrerte tjenester for barn og unge. Vi jobber også for å øke døgnkapasiteten i psykisk helsevern, sikre mer sammenhengende tjenester og organisere tilbudet bedre både innen rusbehandling og behandling for spiseforstyrrelser, sier Kjerkol.

Til TV 2 sier statsminister Jonas Gahr Støre at jentenes historie er vond og har gjort dypt inntrykk.

– Det viktigste vi nå kan gjøre, er å lære av det, slik at det helsetilbudet du nå får ikke blir så stykket opp at du ikke får tatt i de problemene som disse unge jentene hadde, sier Støre til TV 2.

Tar funnene på alvor

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) mener tilsynsrapporten fra Statsforvalteren er svært alvorlig.

– To jenter har mistet livet mens de fikk tjenester fra barnevernet og helsetjenestene. Det er dypt tragisk, og rapporten viser hva som sviktet. Jeg tar på stort alvor det som kommer fram, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) til NTB.

Hun mener tilsynet viser den store risikoen ved å la barnevernet bli stående alene med ansvaret for barn med store behov for helsehjelp.