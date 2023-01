RETTELSE: De to døde tenåringene i Spydeberg var ikke under barnevernets omsorg, men hadde tiltak gjennom barnevernet.

De omkomne er tvillingsøstrene Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen (16) fra Indre Østfold, opplyser politiet. Politiet frigir navnene etter ønske fra de pårørende.

Politi, ambulanse og legebil rykket søndag ut til en adresse i Spydeberg, hvor to jenter hadde inntatt en mulig overdose av narkotika. Begge ble konstatert døde på stedet.

Kriminalteknikere på plass i Spydeberg. Foto: Freddie Larsen

En beboer i området forteller at det var mange ambulanser på stedet.

To menn siktet

En mann i 20-årene ble pågrepet på adressen. Mannen ble først siktet for å ha hensatt de fornærmede i hjelpeløs tilstand. Siktelsen er endret til uaktsomt drap, opplyser politiet.

– På bakgrunn av de etterforskninger skrittene som er gjort i det er det skjellig grunn til mistanke om uaktsomt drap. Vi er fortsatt tidlig i etterforskningen, men ut ifra de opplysningen vi sitter med så langt har vi endret siktelsen, sier politiinspektør Lars Reinholdt-Østbye til NRK.

Siktede blir framstilt for varetektsfengsling i morgen i Follo og Nordre Østfold tingrett. Mannen erkjenner ikke straffskyld.

– Vi har foretatt en del etterforskningsskritt og vi har begynt å danne oss et bilde av hendelsesforløpet. Men det er for tidlig å si type narkotika og mengde, utdyper Reinholdt-Østbye.

Det ingen relasjon mellom de to avdøde og den siktede, etter hva politiet vet.

Politiinspektør Lars Reinholdt-Østbye. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

En annen, ung mann er pågrepet i saken.

Han blir ikke fremstilt for varetektsfengsling.

– Gjennom etterforskningsskrittene så har vi identifisert en ung mann som har solgt narkotika til jentene. Han er siktet for salg av narkotika og ble pågrepet i kveld, sier Reinholdt-Østbye.

– Veldig fortvilet

Mannen i 20-årene som er siktet for uaktsomt drap har søndag vært i avhør. Forsvarer Knut Ditlev-Simonsen vil ikke kommentere hva siktede har sagt her.

– Han har vært i avhør i nærmere tre timer, og han har forklart seg så godt han kan om det som har skjedd.

Siktedes forsvarer, Knut Ditlev-Simonsen, sier mannen foreløpig ikke har blitt avhørt. Foto: Lars Eie / NRK

Den siktede er sliten og lei seg, sier forsvareren.

– Han er veldig fortvilet.

Siktede er tidligere straffedømt.

– Jeg kan bekrefte at han har hatt et langvarig rusproblem, legger Ditlev-Simonsen til.

Polititeknikere jobbet søndag på åstedet for å sikre spor. Døren var plombert av politiet, og gardinene trukket for i vinduene. Foto: Ellen Omland / NRK

Hadde tiltak fra barnevernet

Bufetat bekrefter at de to ungdommene som døde hadde tiltak gjennom barnevernet. Tidligere skrev Bufetat til NRK at de to jentene «nå i helgen var i barnevernets omsorg».

– Vi har den dypeste medfølelse med foreldrene til ungdommene og andre pårørende, som nå opplever et stort tap og er i sorg. Alle som jobber i barnevernet blir sterkt berørt når det skjer slike svært tragiske hendelser, sier regiondirektør Ingrid Pelin Berg til NRK.

Fokuset nå er å ivareta alle involverte og berørte, sier Pelin Berg

– Bufetat vil selvsagt stå til rådighet for både politiet og tilsynsmyndigheters arbeid med å oppklare hendelsesforløp og ansvarsforhold knyttet til denne tragiske hendelsen.

– Fryktelig trist

En tredje jente i tenårene ble funnet på adressen. Hun ble kjørt til sykehus for behandling, med mistanke om mulig overdose, opplyser Reinholdt-Østbye. Hun har avgitt avhørt, opplyser politiinspektøren. Politiet kjenner ikke helsetilstanden hennes.

– Dette er kjempetragisk og veldig tungt for de etterlatte, sier bistandsadvokat Inger Marie Støen til NRK.

Ordfører i Indre Østfold kommune, Svend Saxe Frøshaug, beskriver dagen som tung.

– Det har vært en utrolig trist dag som har satt dype spor i hele samfunnet i Indre Østfold.

Ordfører Saxe Frøshaug. Foto: Fredrik Hagen/NTB Scanpix

Kommunen har åpnet helsestasjonen for ungdom og kirken for å ivareta innbyggerne.