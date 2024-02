24. februar for to år siden sendte Russland sjokkbølger gjennom Europa og resten av verden da de invaderte nabolandet.

Siden den gang skal over en halv million ukrainske og russiske soldater være drept eller skadet.

Anna Chebotarora (34) fra Ukraina kom til Norge for å studere bare måneder før krigen brøt ut. Hun sier det betyr mye at mange kommer for å støtte Ukraina.

– Det gir meg styrke, sier hun.

Anna Chebotarora fra Ukraina og venninnen Ieva Gudaityoc fra Litauen. Foto: Trude Furuly / NRK

Over 400 store byer verden over har bekreftet at de skal markere toårsdagen.

I Norge vil dagen vil bli markert utenfor Stortinget, og gjennom 50 andre arrangementer over hele landet.

– Vi kan ikke vinne denne krigen alene

Anna Chebotarora (34) fra Ukraina og Ieva Gudaityoc (28) fra Litauen er på Eidsvolls plass lørdag.

Til tross for at de to siste årene har vært tøffe, tror hun på seier for hjemlandet. Hun håper på sterk støtte fra Vesten og andre land.



– Vi kan ikke vinne denne krigen alene, sier hun.

– Hæren vår forsvarer ikke bare landet vårt, men hele verdensordenen, sier hun.

I hånden har hun en bukett med solsikker, som er et viktig nasjonalsymbol i Ukraina.

– Russland må holdes ansvarlig for handlingene sine og vi trenger en sterk internasjonal bevegelse for å straffe dem for det de gjør, sier 34-åringen.

Stormarkering i Oslo

Hovedmarkeringen utenfor Stortinget, startet med en støttekonsert og fotoutstilling, etterfulgt av en stor demonstrasjon.

Demonstrasjonen begynte klokken tolv, og utenriksminister Espen Barth Eide (Ap), Henrik Asheim (H), Abid Raja (V) og byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) er blant de som deltok.

Politiet anslår at det var rundt tusen mennesker til stede under markeringen i Oslo.

Det er Den ukrainske forening i Norge, Norsk-ukrainsk venneforening og Ukrainas ambassade i Norge som står for arrangementet.

Elida (8), søsteren Hedvig (10) og venninnen Martine (10) var på plass foran Stortinget for å vise sin støtte til Ukraina.

Hedvig husker godt da krigen brøt ut for to år siden.

Fra venstre: Martine (10) og de to søstrene Hedvig (10) og Elida (8). Foto: Trude Furuly / NRK

– Det er dumt at det er krig, sier Hedvig.

Moren hennes har bodd i Ukraina og derfor har familien mange venner der som de holder kontakt med.

– Vi bryr oss, sier lillesøster Elida.

– Det er sivile der og Putin har brutt regler, sier Matilde, som har fulgt med på krigen på Supernytt.

Volodymyr Liaschenko tenker mye på sønnen som kjemper i hjemlandet.

– Jeg snakker med ham hver dag, sier han.



Kona Natalia beskriver det som skjer i Ukraina som helt forferdelig.

En av sønnene til Volodymyr Liaschenko kjemper i krigen for Ukraina. De har daglig kontakt, og faren er stadig bekymret for sønnen. Foto: Trude Furuly / NRK

Hele landet markerer dagen

Etter demonstrasjonen i Oslo bevegde folkemengden seg i tog fra Stortinget til den russiske ambassaden.

Toårsdagen blir ikke bare markert i norske storbyer. Totalt er det planlagt over 50 markeringer over hele landet.

Fra Kirkenes i nord til Lindesnes i sør vil det bli holdt appeller og gått i tog for å vise støtte til Ukraina. Alle de store byene, men også flere mindre steder vil det være arrangementer.

Utenfor den russiske ambassaden i Drammensveien i Oslo har demonstrantene stilt seg opp og begynt å rope ukrainske slagord. Foto: Jon Petrusson / NRK

I Trondheim blir det ei markering på Torvet klokka 15 før alle går i tog videre til Solsiden.

– Mange er veldig takknemlige til det norske folk. Vi får veldig mye støtte. Vanlige folk kommer med klær og mange andre tilbud om hjelp, sier Olga Mosand til NRK.

Hun er leder i den Ukrainske foreninga i Trondheim. Under lørdagens markering der vil både ordføreren og flere politiske partier være til stede for å markere sin støtte.



Klokka 12 ringte Nidarosdomen sine klokker i 10 minutter i solidaritet med ofrene for krigen. Flere andre katedraler rundt om i Europa gjorde det samme.

Her er det Ukraina-markeringer lørdag Ekspander/minimer faktaboks Agder: Risør

Tvedestrand

Kristiansand

Flekkefjord

Lyngdal

Lillesand Buskerud: Drammen

Hønefoss

Kongsberg Innlandet: Hamar

Trysil

Fagernes

Lillehammer Møre og Romsdal: Molde

Ålesund

Sunndalsøra Nordland: Mosjøen

Sortland Rogaland: Egersund

Haugesund

Stavanger Telemark og Vestfold: Skien

Sandefjord Trøndelag: Levanger

Trondheim

Verdal Troms og Finnmark: Kirkenes

Tromsø Østfold: Fredrikstad

Moss

Sarpsborg Vestland: Bergen

Førde

Gloppen

Nordfjordeid

Ser ikke noen fremtid for Ukraina

En av de som var til stede under toårsmarkeringen, og som virkelig har fått kjenne Putins krig på kroppen, er den ukrainske krigsveteranen Ruslan Vasiliyovitsj.

Den ukrainske krigsveteranen Ruslan Vasiliyovitsj mistet benet under kamper i Donetsk-fylke nære byen Bakhmut i fjor. Foto: Jon Petrusson / NRK

Vasiliyovitsj begynte å kjempe for Ukraina i Donetsk-fylket nær byen Bakhmut da krigen brøt ut. Et artilleri eksploderte i nærheten av ham, som resulterte i at han mistet det ene benet sitt.

Han har vært under behandling i Norge siden mai, og følger nå med på krigen via nyheter.

– Dessverre så må jeg si akkurat nå at jeg ikke ser noen fremtid for Ukraina.

– Når jeg ser på nyhetene og ser at de ukrainske styrkene må gi fra seg ukrainske territorier, så vet jeg ikke lengre om vi kommer til å vinne, sier Vasiliyovitsj.

– Hva er ditt håp?

– Så klart håper jeg at Ukraina vil seire i denne krigen, og får tilbake alle de okkuperte områdene, sier Vasiliyovitsj.

– Ikke mist motet

I hovedstaden Kyiv ankom presidenten for Europakommisjonen, Ursula von der Leyen, på lørdag for å markere dagen.

– Jeg er i Kyiv for å markere toårsjubileet for Russlands krig mot Ukraina. Og for å feire det ekstraordinære motet til det ukrainske folket, skrev von der Leyen på X.

Nato-sjef Jens Stoltenberg oppfordret lørdag ukrainere til å «ikke miste motet» på toårsmarkeringen for krigen i Ukraina.

– Ukraina vil bli medlem av Nato. Spørsmålet er ikke om det skjer, sier Nato-sjef Jens Stoltenberg. Foto: Reuters

– Situasjonen på slagmarken er fortsatt ekstremt alvorlig. President Putins mål om å dominere Ukraina har ikke endret seg, og det er ingen indikasjoner på at han forbereder seg på fred. Men vi må ikke miste motet, sier Stoltenberg i en uttalelse lørdag.

Manglende militær støtte, blant annet fra USA, har gjort at ukrainske styrker ved fronten har meldt om mangl på enkelte typer ammunisjon.

Stoltenberg sier at mer støtte fra Nato-land verdt flere milliarder dollar, er på vei. Dette omfatter artilleriammunisjon, luftvern, militære båter og utstyr knyttet til F-16-fly.

– Vi kommer til å vinne

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj skriver på Telegram lørdag at Ukraina kommer til å vinne krigen mot Russland.

– Store mennesker i ett fantastisk land! Jeg er utrolig stolt over alle. Alle normale mennesker vil at krigen skal ta slutt. men ingen av oss kommer til å la landet vårt ta slutt, skriver han.

Meldingen kommer samme dag som flere land markerer solidaritet med Ukraina på toårsdagen til krigen.

Zelenskyj viser til at ordene «uavhengig» og «Ukraina» alltid vil stå sammen.

– La oss kjempe for det, og vi kommer til å vinne. På den beste dagen i vårt liv.

Han retter også en takk til alle soldater og mennesker over hele verden som har stått ved Ukrainas side gjennom krigen.