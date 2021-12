Titusener mister rett til dagpenger neste år: – Veldig dramatisk

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Årsaken er at to særskilte koronaordninger for permitterte avvikles fra 1. januar: Maksperioden for dagpenger blir ikke forlenget, og satsen reduseres.

Det betyr at staten ikke lenger vil betale dagpenger for dem som har vært ledig lengst, og at det utbetales mindre penger til hver arbeidsledig.

– Konsekvensene for de som fortsatt er permittert, vil i verste fall være at de mister jobben, og at de går over på en lavere dagpengesats, sier Parat-tillitsvalgt hos Travel Retail Norway, Linda Iversen Norbeck.

– Med det nivået vi har sett den siste tiden på strømavgifter, bensinpriser, matpriser og alt av økende utgifter på toppen, vil dette være veldig dramatisk for de som har hatt en veldig avkortet inntekt over to år nå, sier hun til NRK.

Omkring 700 TRN-ansatte er nå tilbake på jobb, mens rundt 200 fortsatt er permittert, ifølge Norbeck.

Selskapet har ansatte på flyplasser i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand.

Dette skjer fra nyttår

Når de to særordningene avvikles, vil det få følgende konsekvenser:

60 800 personer vil få et kutt i dagpengene (fra 80 prosent opp til 3 G ned til 62,4 prosent).

Hver måned fremover vil flere tusen personer falle helt ut av dagpengeordningen – totalt omkring 41 000 i løpet av neste halvår. Årsaken er at de har gått ut sin maksperiode på dagpenger.

Begge tallene er basert på anslag fra Finansdepartementet og kommer fram i skriftlige svar til Rødt på Stortinget.

En ordning som derimot blir forlenget, er feriepenger på dagpenger. Det grepet kom med et nødskrik plass i budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og SV denne uken.

– Pandemien er ikke over, men den er i en ny fase. Vi må lære oss å leve med smitten, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i Stortinget denne uken.

At regjeringen trass i Støres budskap ikke vil forlenge særordningene for permitterte, får Rødts Mimir Kristjansson til å steile.

FORLENGES: Det er håpløst at mange titusener av arbeidsløse skal miste ytelser fra 1. januar, mener Rødts Mimir Kristjansson. Foto: Ole Berg Rusten / NTB

– Støre har helt rett. Krisen er ikke over. Da kan heller ikke krisetiltakene være over, sier han til NRK.

Stortingspolitikeren ber regjeringen forlenge maksgrensen for dagpenger fram til 1. juli.

– Det er håpløst at mange titusener av arbeidsløse skal miste ytelser fra 1. januar, og at 40 000 kan falle ut av dagpengeordningen første halvår, sier han.

– Hva kan bli konsekvensen av dette?

– Folk som i dag er på dagpenger, når makstaket på dagpenger og detter ut av alle de systemene vi har. Da er det ikke noen andre svar på det enn sosialhjelp eller ingen ytelser i det hele tatt, sier han.

«Så lenge krisen varer»

I Hurdalsplattformen slår regjeringspartiene fast at «krisetiltakene i forbindelse med koronapandemien skal vare like lenge som krisen, og videreføres eller fases ut i dialog med partene i arbeidslivet».

– Hva tenker du om dette løftet, Støre?

– Jeg mener at krisen slik den var, er det rimelig å si at vi er på vei ut av, sier statsministeren.

– Nå er situasjonen i arbeidslivet slik at det er rimelig å si at vi går tilbake til det som er normalt, legger han til.

REDEGJØRELSE: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) orienterte Stortinget om koronasituasjonen denne uken. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Han minner om at Ap har kjempet mot at særordningene skulle bli avviklet allerede i løpet av 2021.

Støre legger samtidig til at regjeringen følger situasjonen nøye og vil være åpne for å vurdere ulike tiltak mot nærings- og arbeidsliv hvis situasjonen skulle forverre seg igjen.

– Skal fases ut

Solberg-regjeringen ønsket å gå tilbake til normale ytelser tidligere, men de rødgrønne partiene og Frp har både i vår og i høst sørget for å forlenge ordningene.

Sist gang det skjedde var rett etter regjeringsskiftet i høst. Da ble særordningene forlenget fra 1. november til 1. januar.

UTFASING: Sps Geir Pollestad varsler at særordningene for arbeidsfolk skal bort over nyttår. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Også Senterpartiet har tidligere kjempet for å forlenge og styrke særordningene for permitterte arbeidsfolk. Men nå er det slutt.

– Nå er situasjonen den at vi går mer og mer over i en normal situasjon, hvor vi faser ut de spesielle tingene som har gjeldt under koronakrisen, sier finanspolitiker Geir Pollestad (Sp) til NRK.

– Heldigvis ser vi også at ledigheten i Norge synker, så disse tiltakene skal fases ut, og vi skal over på det som er det ordinære, tradisjonelle systemet.

Høyre stemte i høst mot å forlenge ordningene utover 1. november.

– Arbeidsmarkedet vårt er friskmeldt, selv om vi ser at smitten øker, sier arbeids- og sosialpolitisk talsperson Henrik Asheim til NRK.

FRISKMELDT: Det er et skrikende behov for arbeidskraft i mange bransjer, minner Høyres Henrik Asheim om. Foto: Torstein Bøe / NTB

– Vi ser at ledigheten er lavere enn den var før pandemien, og det er stor etterspørsel etter arbeidskraft. Da er det riktig å gå tilbake til de normale ordningene vi har for ledige og permitterte.

– Bør holde ord

Også Nav-direktør Hans Christian Holte slo nylig fast at krisen på arbeidsmarkedet er over.

Mens det i år i snitt vil være 88 000 helt ledige, anslår Nav at tallet vil falle til 64 000 neste år. Det tilsvarer en registrert ledighet på 3,3 prosent i år, og henholdsvis 2,2 og 2,1 prosent i de påfølgende årene.

Samtidig minner Linda Iversen Norbeck fra Parat regjeringen om hva den har lovet.

– Regjeringen bør holde ord. Det de har sagt, er at tiltakene skal vare så lenge krisen varer. Det trenger ikke nødvendigvis være å forlenge permitteringsperioden, men å komme med andre tiltak, sier hun.

Norbeck nevner tilskudd til bedrifter som ønsker å hente tilbake permitterte for å gi dem arbeidstrening eller kurs slik at de kommer inn i arbeidslivet igjen. Travel Retail Norway har jobbet aktivt for å unngå oppsigelser og hjelpe permitterte over i nye jobber andre steder, ifølge Norbeck.

– Vi har hatt en plan om å hente tilbake alle ansatte innen 1. januar. Men så kommer hele tiden usikkerheten, og nå er det omikron som styrer. Man vet ikke hvordan det slår ut, sier hun.

– Vi er avhengig av at andre landegrenser er åpne, man må ha et sted å reise for at vi skal være på jobb. Det er hele tiden den uvissheten de som er hjemme, fortsatt står i.