Tidligere TV 2-topp om Jansen Hagens forklaring: – Delvis løgnaktig

Rune Indrøy var kommunikasjonsdirektør i TV 2 frem til sommeren 2015. I et intervju med VG sier Indrøy at han «reagerer meget sterkt» på fremstillingen sportsredaktør Hagen gir av trakasseringssaken for noen år tilbake i TV 2.

– Den er delvis løgnaktig, sier Indrøy til avisen.

I det aktuelle tilfellet skal en kvinnelig medarbeider ha blitt geleidet til en rolig del av redaksjonslokalet av en sportsprofil tilknyttet TV 2. Mannen skal deretter ha begynt å kneppe opp buksene sine, tatt tak i kvinnens hode og trykket det mot underlivet sitt.

Vegard Jansen Hagen har hevdet at det tok lang tid før han ble gjort kjent med de alvorligste detaljene rundt hendelsen. Videre har han sagt at sportsprofilen ble avskjediget umiddelbart da han ble kjent med de alvorlige anklagene, halvannet år etter at trakasseringen fant sted. Det stemmer ikke, ifølge Indrøy.

​​​​​​​«REAGERER MEGET STERKT»: Rune Indrøy, tidligere kommunikasjonsdirektør i TV 2, sier han ​​​«reagerer meget sterkt» på fremstillingen sportsredaktøren gir av trakasseringssaken i TV 2. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

– Fremstiller dette feil

– Fra kvinnens side ble all informasjon gitt i det første møtet med Hagen, også om episoden inne i TV 2-lokalene. Informasjonen ble gjentatt i et senere møte og i et tredje møte med en annen mellomleder, sier han til VG.

Avisen har også vært i kontakt med kvinnen som varslet om det hun var blitt utsatt for, og hun bekrefter Indrøys opplysninger.

– Hagen fremstiller dette feil. Episoden som skjedde i TV 2-huset, og flere andre episoder knyttet til den samme mannen, ble fortalt om allerede i det første møtet med Hagen, sier hun til VG.

«Ikke stolt»

NRK var onsdag kveld i kontakt med kommunikasjonsrådgiver Sissel Kruse Larsen i TV 2, som ikke hadde anledning til å kommentere saken. Til VG sier sportsredaktør Hagen, via Larsen, at han står ved sin «uforbeholdne unnskyldning til medarbeiderne som led overlast i denne perioden».

– Det er helt korrekt at jeg hadde nok informasjon til å handle tidligere enn jeg gjorde i én av sakene vi dessverre har hatt i TV 2. Det har gitt konsekvenser for andre mennesker som kunne vært unngått, sier Hagen i uttalelsen som VG har gjengitt.

– Av personvernhensyn kan jeg ikke kommentere enkeltsaker, det ber jeg om respekt for. Jeg er ikke stolt av håndteringen i denne saken, det smerter at jeg ikke gjorde det jeg skulle ha gjort som leder på et tidligere tidspunkt.

NRK har ikke lykkes med å komme i kontakt med Rune Indrøy.