Tidligere SAS-direktør: – Du skjeller ikke ut de ansatte uten å miste tillit

– Det virker som om SAS har veldig god tid. Om det er for å bevisst senke aksjekursen, eller hva de tenker, det aner jeg ikke.

Det sier Bjørge Stensbøl, tidligere HR-direktør i det tidligere datterselskapet SAS Braathens. I 2007 ble selskapet en integrert del av SAS.

13. juli gjenopptok partene forhandlingene, etter at streiken brøt ut for nesten to uker siden.

Partene har forhandlet i mange timer hver dag.

FORHANDLINGER: Lørdag møtte Jan Levi Skogvang pressen utenfor Näringslivets Hus i Stockholm der forhandlinger mellom SAS og de skandinaviske pilotforeningene pågår. Foto: Magnus Andersson/TT / NTB

Manglende tillit

Stensbøl ledet forhandlingene for SAS i konflikten mellom de streikende kabinansatte og SAS-ledelsen i 2006.

Den gang opplevde han at partene hadde tillit og respekt for hverandre. Den tilliten ser han ikke nå.

– Utgangspunktet for alle slike forhandlinger er tillit, sier Stensbøl.

Nå må SAS-ledelsen ta ansvar, tydeliggjør han.

AVBLÅS STREIKEN: SAS sin konsernsjef, Anko van der Werff, har tidlig bedt fagforeningene om å avblåse streiken, og gi SAS tre-fire måneder til å finne en langsiktig løsning sammen med pilotene. Foto: CHRIS ANDERSON / AFP

SAS-sjefen, Anko van der Werff, har tidligere kalt streiken i selskapet «bisarr» og pilotenes opptreden «schizofren»

– Du skjeller ikke ut de ansatte uten å miste tillit, slik som SAS-ledelsen har gjort, sier Stensbøl og fortsetter:

– De burde ha bygd opp tillit gjennom år. Du starter heller ikke selskap uten å ha fagforeningene med deg.

Han referer til de to datterselskapene SAS opprettet under pandemien – SAS Connect og SAS Link.

– Den kommentaren kan stå for hans egen regning. Vi har fullt fokus på å redde selskapet, sier pressesjef i SAS Tonje Sund.

SAS ønsker ikke å kommentere noe mer utover dette.

Dette er konflikten Ekspandér faktaboks SAS og pilotane deira er ikkje samde om lønn. Kjernen i konflikten er opprettinga av to bemanningsselskap.

Under pandemien mista rundt 560 pilotar jobben. Samtidig oppretta SAS to dotterselskap. Dei fekk namna SAS Link og SAS Connect. Desse skal overta fly og fyllast med nye pilotar.

SAS-pilotane som vart sagt opp under pandemien vil ha tilbake jobbane. Dei seier SAS prøver å omgå forpliktingane sine til å hente dei oppsagde pilotane tilbake igjen. SAS avviser dette. Dei meiner selskapet tek omsyn til alle inngåtte avtalar.

Ifølgje pilotforeininga har pilotane gått med på innsparingstiltak som utgjer 25 prosents innsparing.

Til gjengjeld vil dei ha ei forsikring om at det er medlemmene deira som får dei nye arbeidsplassane som skal fyllast i SAS Link og SAS Connect.

Godkjent konkursbeskyttelse

Dagen etter at streiken begynte søkte SAS og enkelte av deres datterselskaper om konkursbeskyttelse i USA, også kalt chapter 11.

Kun dager etter fikk de godkjent konkursbeskyttelse. Konkursvernet innebærer at kreditorer ikke kan slå selskapet konkurs.

Chapter 11 er en juridisk prosess for finansiell omstrukturering. Siden konkursbeskyttelsen er i USA er den finansielle omstruktureringen under tilsyn av en amerikansk føderal domstol.

– Hva SAS-ledelsen tenker strategisk det er vanskelig å si, men det er klart at så lenge denne streiken pågår – jo mer påvirker det aksjekursen, sier Stensbøl.

– Jeg synes de nå bør gire opp og komme i mål.

Kan bli reddet

SAS anslår at streiken koster selskapet 100–130 millioner kroner per dag.

– Tror du SAS kommer til å overleve?

– Det overrasker meg hvis det går så langt som til konkurs. Den danske stat har så mye å tape på det i forhold til Kastrup, sier Stensbøl.

Kastrup er en stor arbeidsplass for Danmark, og er svært viktig for næringslivet.

PÅ BAKKEN: De fleste SAS-flyene må holde seg på bakkeplan som følge av pilotstreiken. Foto: Annika Byrde / NTB

Selv om SAS har størst omsetning i Norge og hovedkontor i Sverige, er selskapet likevel viktigst for Danmark.

I juni ble det kjent at regjeringen i Danmark er villige til å inngå avtale om at den vil øke statens eierandel i SAS til mellom 22 og 30 prosent.

– Det vil overraske meg om ikke den danske stat kommer inn og redder det i siste liten.

Streiken kommer på toppen av en økonomisk krise i SAS. Selskapet har sagt at de må kutte årlige kostnader med 7,5 milliarder svenske kroner og samtidig hente inn 9,5 milliarder svenske kroner i nye penger.