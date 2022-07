Riksmekler: – Vi vil nok kalle inn partene om ikke veldig lenge

– En konflikt som dette kan ikke pågå i lang tid. Den berører veldig mange uskyldige tredjeparter. Det er en så alvorlig situasjon at vi nok kommer til å kalle inn partene om ikke veldig lenge, sier riksmekler Mats Wilhelm Ruland til NRK.

NRK er kjent med at det er kontakt mellom SAS-ledelsen og pilotene, men det er foreløpig uklart på hvilket nivå kontakten er. Det ønsker ikke riksmekleren å kommentere.

Ruland forteller likevel at han har hatt kontakt med begge partene for kort tid siden.

Han sier til VG at han har kontaktet begge partene og invitert de til mekling. Tidspunkt er ikke bestemt enda, men meklingen skal finne sted i løpet av de neste dagene.

– Det er ingen på noen av sidene som foreløpig har ønsket å komme inn i mekling igjen. Vi vil bistå partene så fort som mulig om de tar kontakt, sier han.

SAS: – Venter på videre steg

SAS-sjef Anko van der Werff mener på sin side at ballen nå ligger hos riksmeklerne, og mener at de selv har tatt initiativ til et møte.

– Vi er veldig klare. Vi er i kontakt med meklerne og jeg venter på videre steg, men jeg ønsker ikke å forstyrre meklingskontoret i en prosess som de til syvende og sist leder, sier van der Werff i et intervju med NRK fredag.

SAS-sjefen Anko van der Werff mener de har tatt initiativ til nye møter med SAS-pilotene. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Dette avviser riksmekleren.

– Ingen av partene har tatt kontakt med meg så langt for å få komme inn i mekling igjen. Så snart de gjør det og gir uttrykk for at de vil bevege seg, vil vi selvsagt bistå dem, men ballen ligger hos partene nå, sier Ruland.

Roger Klokset, leder i Norske SAS-flygeres forening og nestleder i SAS Pilot Group, sier at SAS har sagt de har ønsket å forhandle siden november i fjor – uten å reelt ville forhandle.

– Vi har sagt hele tiden at det er ulykkelig at vi står i en streik som rammer så mange reisende, men vi hadde ingen andre valg enn å gå til streik når situasjonen utviklet seg slik den gjorde gjennom forhandlingene og meklingene.

Roger Klokset i SAS-flygernes forening sier de er klare så snart SAS viser reell vilje. Foto: ksenia novikova / nrk

Han påpeker at de likevel vil være klar når som helst til å gjenoppta dialogen med SAS så snart de har reelt ønske om å faktisk forhandle.

– Så langt har vi sett veldig lite til det.

– Men jeg stiller alltid opp når Ruland kaller meg inn.

– Det vil smerte for begge sider

Riksmekler Ruland understreker at det er partene sitt ansvar å løse konflikten.

– De sitter med nøkkelen. Det vil kreve reell vilje fra begge sider, sier han.

– Når vil dere eventuelt kalle inn partene?

– Jeg kan ikke gi noe estimat, men det er klart at dette ikke er en konflikt som kan pågå veldig lenge, svarer Ruland.

Riksmekleren håper at alle SAS-flyene snart er i lufta igjen. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

En løsning i denne saken vil innebære at ingen av partene får det helt som de vil.

– Begge sider må bevege på seg. Gi og ta for å komme frem til mål. Det vil smerte for begge sider, fastslår han.