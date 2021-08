Nå er Norge på smittetoppen i Norden

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Forrige døgn testet 1349 nordmenn positivt for covid-19. 443 flere enn på samme dag i forrige uke.

På norske sykehus ligger 89 pasienter på sykehus. Elleve får respiratorbehandling og 22 ligger på intensivavdeling.

– Vi har sagt at vi må være forberedt på en smittebølge denne høsten. Det er viktig at folk er klar over at vi ikke har åpnet opp Norge ennå. Meteren gjelder fortsatt. Folk må holde seg hjemme ved symptomer og teste seg selv om de er vaksinert, sier helseminister Bent Høie til NRK.

Gikk forbi naboene

Oversikten over smittetallene for de nordiske landene viser at Norge per 30. august ligger på topp med 23,1 smittede per 100.000 innbyggere siste sju dager.

Går man åtte dager tilbake var smittetallet 11. I løpet av den drøye uken som har gått har Norge (rød linje) klatret forbi Finland, Danmark og Island på smittetoppen.

– Vi har kommet på et av de høyeste nivåene i Nord-Europa når det gjelder smitte per innbygger i Norge. Det er nytt ut ifra tidligere, og skyldes at vi har hatt en kraftig økning de siste ukene, ikke minst den siste uka, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til NRK.

Han peker på den smittsomme deltavarianten som nå dominerer i landet og at folk har mer sosial kontakt enn tidligere i pandemien.

– De aldersgruppene som nå smittes er jo ikke vaksinert og dermed utsatt for denne smitten, sier Nakstad.

Avviser at FHI bommet

I slutten av juli anslo FHI i en kronikk i VG at man så for seg en situasjon med mellom 1200–1300 tilfeller i uka til opp mot to-tre tusen.

Fasiten viser at smitten er tre ganger høyere enn det FHI hadde regnet seg fram til i sine modeller, ifølge samme avis.

Helseminister Høie avviser at FHI har tabbet seg ut med beregningene sine.

– FHI lager den type prognoser hver uke. De er veldig tydelige på at det er tallene ligger nærmest frem i tid som har størst sikkerhet. Den forrige prognosen sa at vi kom til å ha 1500 smitta i døgnet den 29. august. Det traff de ganske godt på. Man kan ikke trekke fram en gammel rapport, sier Høie til NRK.

Nakstad sier man ved å sammenligne smitteutviklingen i mange land kan få en idé om tendensen, men at ting endrer seg fort.

– For eksempel så undervurderte vi nok alle sammen at én vaksinedose beskytter så dårlig som den gjør mot å bli smitteførende, sier Nakstad.

Ikke behov for strengere tiltak

Mens de andre nordiske landene har flate eller synkende smittekurver, gjør altså Norge et solid byks.

– De andre landene i Norden hadde denne toppen tidligere enn oss og har stabilisert og er på vei ned. Det forventer vi at også skjer i Norge som følge av vaksinering, tror Høie.

Han avviser at smitteøkningen vi nå ser krever at man strammer til tiltakene igjen.

– Det hadde vært vanskelig om vi nå strammet inn og innførte kraftige tiltak mot barn og unge, samtidig som de som er mest utsatt for sykdom i all hovedsak er fullvaksinert. Det skal være forholdsmessighet i tiltakene, sier Høie.

Avviser kritikk

Han understreker at kommunene selv kan vurdere å innføre lokale tiltak ved behov.

– Kommunene er best egnet til å vurdere tiltaksnivåene i skolene nå, siden de kjenner forholdene best, sier Høie.

Assisterende bydelsoverlege i Nordre Aker i Oslo Anders Danielsen Lie, anklaget i går regjeringen for å ha sluppet pandemien fri og løpt fra ansvaret.

– Det er ikke riktig. Tvert imot. Vi har utsatt den videre gjenåpningen nettopp på grunn av smittesituasjonen, sier Høie.

Selv om innleggelsestallene nærmer seg tresifret, er helseministeren ikke redd for at man på ny kommer i en situasjon hvor man står i fare for at beredskapen kneler på sykehusene.

– Vurderingene fra FHI tilsier at det er liten risiko for at sykehusene blir overbelastet. Vi må være forberedt på en økning, men vi ser at de som nå legges inn er mindre syke og ligger kortere enn før, sier Høie.

Dagens tall på 89 innlagte er også langt unna toppnivåene i april 2020 og 2021 da henholdsvis 325 og 306 personer var innlagt på norske sykehus med korona.