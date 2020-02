Terrortrusler i Norge: Dette vil PST at du tipser om

– Om vi som sikkerhetstjeneste skal kunne avdekke terrorplanlegging er vår erfaring at vi er helt avhengige av tips fra publikum, sier seksjonsleder Arne Christian Haugstøyl i PST til NRK.

Han forteller at de frykter at for mange vegrer seg fra å si fra om noe de føler ikke helt stemmer i sitt nærmiljø.

– Som leder for PSTs kontra-terror-arbeid har jeg en bekymring knyttet til at mange vegrer seg for å varsle PST og politiet, sier Haugstøyl.

I en ny analyse har Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sett på hvordan terrorangrep blir avverget. PST har analysert 91 angrep som ble avverget i Vesten i perioden 2012-2019, og der det er mulig å si hvorfor de kunne stoppes.

Undersøkelsene viser at mange av angrepsplanene ble stoppet i hovedsak av politi- og etterretningstjenestene selv.

Arne Christian Haugstøyl i PST er litt bekymret for at sikkerhetstjenestene kanskje ikke får inn nok tips. Foto: Inger Kristine Lee / NRK

Samtidig kommer det frem at rundt en tredel av angrepene ble avverget på grunn av tips fra publikum eller ansatte i andre etater eller bedrifter.

Dette mener PST viser at det er stort potensial for å stoppe mulige terrorangrep før de blir gjennomført om flere sier fra om de oppdager noe mistenkelig.

– Det er en rekke terrorindikatorer som folk som er nært den det gjelder kan oppdage – ofte bedre enn sikkerhetstjeneste som kanskje ikke har tilgang så tett, sier Arne Christian Haugstøyl.

Vil ha tips om adferd, holdninger og innkjøp

PST er nå tydelige på at de ønsker flere tips fra publikum, offentlige etater, arbeidsgivere og andre som kan fange opp tegn til at noen kan planlegge terror.

I forbindelse med dette har de laget en liste med eksempler som kan være grunn for å ta kontakt med lokalt politi og/eller PST.

Eksempler på forhold PST ønsker å vite om Ekspandér faktaboks Adferd og uttalelser Kjenner du til at noen ønsker å gjennomføre eller støtter alvorlige voldshandlinger av religiøs eller politisk karakter?

Kjenner du til at noen har spredt ekstremistisk materiale, søkt på eller nedlastet informasjon om våpen eller eksplosiver?

Kjenner du noen med ekstreme religiøse eller politiske holdninger som har isolert seg fra familie eller venner?

Har du sett noen som har drevet mistenkelig fotografering/filming av områder, adresser eller bygninger som kan være mål for terrorhandlinger? Anskaffelser og materiell Kjenner du til noen som har eksplosiver, krutt, lunter, tennmidler eller fenghetter uten opplagt grunn?

Kjenner du til mistenkelige kjøp, forsøk på anskaffelse eller tyveri av kjemikalier, eksplosiver, våpen eller fyrverkeri?

Har du sett tegn på laboratorievirksomhet som unormalt sterk lukt, ekstra vifter/ventilasjon eller mistenkelig emballasje?

Kjenner du til noen som har skytevåpen, våpendeler, deaktiverte våpen eller ammunisjon uten opplagt grunn? PST ber de som vet om noe som nevnt i disse eksemplene om å ta kontakt med lokalt politi eller PST: Politiets telefon: 02800 PSTs tipstelefon: 2350 5000

PST: Har avverget terror det siste året

PST-seksjonslederen forteller at de aller fleste terrorister «lekker» informasjon om sine planer og intensjoner på ett eller annet vis før terroren skjer. Dette kan være at de sier til folk rundt seg at de planlegger noe, at de har ekstreme holdninger der bruk av vold inngår eller at de kjøper inn våpen eller andre varer som kan varsle fare for terror.

– Dette handler om at familie, venner, kollegaer, lærere, helsepersonell og personer i sosialtjenestene observerer at personer de kjenner radikaliseres, forklarer han.

– Har dere avverget terror i Norge det siste året?

– PST har vært med å avverge, og avbrutt terrorplanlegging i Norge, ja, svarer Arne Christian Haugstøyl.

Fikk tips om Manshaus

Norge har blitt rammet av flere terrorangrep de siste ti årene.

Mest kjent er terroren 22. juli. Gjennomgangen av terroren og beredskapen viste at PST hadde mottatt informasjon om ett Breiviks kjemikalieinnkjøp, men at pengeoverføringene var små og ikke skapte stor mistanke.

I fjor angrep Philip Manshaus (22) en moské i Bærum, og drepte sin egen stesøster.

Philip Manshaus har sagt at han ønsket å drepe personer i moskeen, og har uttalt at han støtter en høyreekstrem ideologi. Foto: Gunnhild Hjermundrud / NRK

I forkant av terrorangrepet hadde PST mottatt et tips om Manshaus. Tipset ble undersøkt av både PST og Oslo-politiet, men det ble ikke fulgt opp nærmere slik at terrorplanene hans ble stoppet.

– Hvorfor klarte dere ikke stoppe Manshaus når dere faktisk fikk et tips om ham?

– Det er klart at det for en sikkerhetstjeneste er det veldig vanskelig å vurdere hver enkelt sak. Jeg kan ikke gå inn i den enkeltsaken i detalj, men det jeg kan si er at det var ett enkeltstående tips som man fikk et år i forveien. Så skjedde det veldig mye på det året før han faktisk begikk terror, svarer Haugstøyl.

Han vedgår også at det skjedde mye rundt høyreekstreme generelt i løpet av det året. Så han skulle gjerne kunnet gjøre mer før terroren rammet Al Noor-moskeen i Bærum.

– Hvis vi hadde fått mer informasjon enn det ene tipset som kom ett år i forveien ville det nok styrket mulighetene våre for å fange ham opp, sier Haugstøyl.