Terrortiltalt hadde navnet til IS-leder som passord

Som hint hvis man hadde glemt passordet hadde han lagt inn ordet: leder.

Det kom fram da den 44 år gamle mannen fra Bærum startet sin forklaring i Oslo tingrett i dag.

Tiltalte kom til Norge i 1998 og fikk norsk statsborgerskap i 2006. Han er født i Montenegro, som da var en del av Jugoslavia.

Sendte flere hundre tusen

Han er tiltalt for å ha sendt minst 465.000 kroner til en albansk fremmedkriger i Syria i 2017. Ifølge tiltalen kom rundt 380.000 kroner fram til IS-deltakeren i Syria. Resten av pengene skal ha blitt borte i provisjon til de som sørget for at pengene kom fram.

44-åringen sa seg skyldig i deler av tiltalen, som gjelder to overføringer av mindre pengebeløp som skulle gå til mat i Syria.

Han nekter straffskyld for de tre største beløpene fordi han sier de ikke skulle til IS, men til menneskesmuglere som skulle redde kvinner og barn ut av IS i Syria. Ellers erkjenner han de faktiske forholdene.

Penger i madrassen

Den medtiltalte syreren fra Østfold ble pågrepet fant politiet 390.000 kroner i kontanter i madrassen hans. Foto: PST

Pengene ble sendt via flere mellommenn, blant dem en syrer i Østfold som også er tiltalt i saken. Han tar sterkt avstand fra IS, og sier han ikke tjente noe på hjelpe folk med å få sendt penger til Syria.

– Nei, ingen av disse pengene endte i lommene mine, så medtiltalte i retten i dag.

Da han ble pågrepet fant Politiets sikkerhetstjenesten (PST) 390.000 kroner i kontanter i madrassen hans.

– Følte jeg be ranet

Retten fikk i dag se nettsamtaler mellom 44-åringen og den albanske fremmedkrigeren i Syria. De skal ha hatt mye kontakt i en periode og snakket sammen hver dag.

I flere av samtalene om overførsel av penger reagerer de på at mellommennene tok for mye i provisjon. Måtte gud knuse nakkene deres, hyklere, plyndrere og vantro, skriver de blant annet til hverandre.

– Jeg følte at jeg ble ranet, forklarte 44-åringen i retten.

Nevøer ble tema

Tiltalte fra Bærum er onkel til flere brødre som tidligere er dømt for deltakelse eller støtte til terrorgruppa IS. En av nevøene ble dømt for å ha vært en del av IS i Syria.

Da dette kom opp sa han at han følte seg forhåndsdømt.

– Jeg vil ikke uttale meg. De er dømt for lenge siden. Hvorfor skal jeg uttale meg om det?

Tiltalte sa at PST tidligere hadde dømt en av nevøene for ingenting.

– Det ble ikke bevist at han var en del av IS. Han ble dømt på grunn av et bilde.

Nå er han redd de vil gjøre samme feil med ham.

Vil ikke svar om IS

Likevel ville han ikke svare på om han mener IS er en terrororganisasjon. Heller ikke når dommeren spurte ham ut om hans syn på dette.

– Jeg kommer for å få den dommen som er forhåndsskrevet, sa han.

44-åringen sa at islam ikke tillater at ikke-troende skal drepes.

Aktor leste fra et avhør der tiltalte svarte slike på spørsmålet om sitt forhold til IS:

«Jeg likte dem i begynnelsen, men det de har gjort i det siste er nok litt…»

Hadde du kontakt med nevøene dine da de var i Syria?

– Det vil jeg ikke snakke om.

Den tiltalte 44-åringen fra Bærum ble spurt ut i retten av politiadvokat Anne Karoline Bakken Staff i PST. Foto: Olav Døvik / NRK

Tiltalte sa at det ikke var noen gruppe som heter Profetens Ummah, men at det bare var et navn som ble brukt ved en anledning og senere gjentatt av media.

Har du hatt noe kontakt med Ubaydullah Hussain?

– Jo, når de ble arrestert han ringte meg. Jeg hadde ikke noe kontakt med ham. Jeg vet ikke hvor han hadde fått mitt nummer.

Da dine nevøer ble arrestert for deltakelse i IS?

– Ja.

Tiltalte sa også at han kjente tre-fire av de første som reiste fra Norge til Syria i 2012–2013.

Da han ble pågrepet av PST i 2019 fant de ut at han hadde navnet på tidligere IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi som passord på datamaskinen sin.

Dette ville han ikke uttale seg noe om i retten i dag. Tiltaltes forklaring fortsetter i morgen.