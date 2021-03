To menn tiltalt for terrorfinansiering

De to mennene, som er født i 1976 og 1988, er anklaget for lovbrudd med en strafferamme på inntil ti års fengsel.

Statsadvokat Frederik G. Ranke sier at det var en omfattende etterforskning som ledet fram til pågripelsene i saken.

– Påtalemyndigheten ser svært veldig alvorlig på terrorfinansiering. At det sendes store summer i flere hundretusenkronersklassen ned til Syria, til personer som er tilknyttet ISIL, ser noe vi selvsagt ser alvorlig på, sier han til NRK.

Ifølge statsadvokaten vil påtalemyndigheten føre bevis for at de to mennene handlet med forsett da de sendte pengene til det krigsherjede området.

– Vi mener å kunne føre bevis for at de har et sånn forsett, men det kommer vi tilbake til når saken føres i april, sier Ranke.

Samlet inn over 450.000 kroner

Den ene tiltalte, mannen i 40-årene, skal i perioden fra juli til desember 2017 ha samlet inn 465.000 kroner.

380.000 av dem skal ha blitt stilt til rådighet for en IS-deltager i Syria, ifølge tiltalen.

I 2017 skal han også ha sendt flere mindre pengesummer i euro og amerikanske dollar.

Ifølge Ranke er det mannen i 40-årene som er tiltalt for den mest omfattende terrorfinansieringen i saken.

Han er blant annet dømt for brudd på våpenloven i en rettssak mot en norsk fremmedkriger.

– Er hans tilknytning til den saken noe som gjør at dere ser mer alvorlig på denne saken han nå er tiltalt for?

– Det vil vi komme tilbake til under hovedforhandlingen, sier Ranke til NRK.

Advokat Svein Holden forsvarer den tiltalte mannen.

– Han erkjenner ikke straffskyld, skriver Holden i en tekstmelding til NRK.

PST fant store pengesummer under madrassen

Den andre tiltalte, mannen i 30-årene, skal ha vært med å organisere pengeoverføringer.

Han ble pågrepet i mai i fjor. Kort tid etter pågripelsen, beslagla PST 390.000 kroner i kontanter som lå skjult under madrassen hans. PST har etterforsket saken siden 2018.

PST pågrep mannen i 30-årene i mai 2020.

Mannen er også tiltalt for å ha utført «betalingsformidling på vegne av minst 30 personer av til sammen minst NOK 4.000.000 til mottagere i utlandet, blant annet Syria».

Forsvareren hans har foreløpig ikke har besvart NRKs henvendelser.

Rettssaken vil starte i Oslo tingrett 9. april.