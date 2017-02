Telenors India-satsing: – Norgeshistoriens dårligste investering

I dag ble det klart at Telenor har inngått en avtale med gigantoperatøren Airtal. Selskapet tar over Telenor India og 44 millioner kunder.

Telenor får selv ingen penger for avtalen.

– Norgeshistoriens dårligste investering

Fondsforvalter Jan Petter Sissner mener Telenors suksess i utlandet har vært bygget på kompetanse og å være tidlig ute. Han mener dette ikke var mulig å utnytte i India.

Sigve Brekke var sjef for Telenors Asia-virksomhet i flere år og en av pådriverne for India-satsingen. Her avbildet under et besøk i India i 2012. Foto: KRISHNENDU HALDER / Reuters

– De burde aldri bygd der. På tidspunktet man investerte i India så kunne alle like mye som Telenor. De mistet dermed den fordelen de hadde ti år tidligere, forteller Sissner til NRK.

– Det er vel bare et ord som dekker det: Norgeshistoriens dårligste investering. Av noe selskap, noe sted, noen gang, sier Sissner.

Han mener at konsernsjef Sigve Brekke (tidligere sjef for Telenors Asia-virksomhet) snart må ha brukt opp «tabbekvoten» etter at selskapet måtte skrive ned verdiene i reklameteknologiselskapet Tapad og nedturen i India.

– Han var drivkraften bak investeringen i India. «Tabbekvoten» til Brekke må snart være brukt opp.

Frarådet India-satsingen

Hogne Tyssøy, forvalter og partner i Holberg Fondsforvaltning, forteller at det at Uninor nå blir «gitt bort» er noe verken Telenor eller andre bør være stolte av.

Fondsforvalter Hogne Tyssøy var en av dem som advarte mot Telenors satsing i India. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Det har kanskje vært Telenors dårligste investering, sier Tyssøy til NRK.

Han var blant dem som advarte Telenor mot investeringen i India.

– Vi var veldig skeptiske og samarbeidet med en rekke andre analytikere å aksjonerer. Vi mente at Telenor kom altfor sent inn i markedet. Dette ble kanskje enda verre enn det vi den gang fryktet, forteller han.

Etter at det ble kjent at Telenor gir bort Telenor India fortalte Telenor-sjef Sigve Brekke til NRK at han var fornøyd med avtalen og mener den er til det beste for Telenors kunder og ansatte i India.

– Burde dere sett at India var et for risikabelt land?

– Det er lett å være etterpåklok. Jeg mener på den bakgrunnen og grunnlaget vi gikk inn på så var det fornuftig på det tidspunktet, fortalte konsernsjefen.

Glenn Mandelid, informasjonssjef i Telenor, sier til NRK at når selskapet gikk inn i India var det fordi de mente det var forutsetninger for å sikre lønnsomhet.

– Det er riktig at Brekke som sjef for Asia-virksomhet var involvert i dette, men den endelige avgjørelsen var bredt forankret i Telenor gjennom konsernsjef og styret, sier Mandelid.

I 2012 besøkte Brekke Telenor India. Da fortalte han at Telenor hadde ingen planer om å forlate India.

– Dette svir for Telenor

Telekomanalytiker Petter Kongslie mener det viktigste for Telenor var å komme seg ut av det indiske markedet. Foto: Fotograf Ørnelund AS

– Det er klart at dette svir for Telenor. Av ulike årsaker har de svidd av 25 milliarder kroner siden 2008, og sitter igjen med en markedsandel på fem prosent, sier Petter Kongslie, telekom- og teknologianalytiker i Sparebank1 Markets til NRK.

India er blant landene i verden hvor det er størst konkurranse i mobilmarkedet, at Telenor nå selger seg ut er bra, mener Kongslie.

– Det er ikke så viktig hva de får betalt eller ikke betalt, det viktigste er at de kommer seg ut, forteller Kongslie.

Håvard Nilsson, Telenor-analytiker i Carnegie er enig med Kongslie om at det viktigste for Telenor var å komme seg ut av India.

– I retrospekt var ikke India en god investering. Det er åpenbart at satsingen ikke ble som den skulle, sier Nilsson.