Telenor-sjef om Nødnettet: – Egner seg ikke for behovene som kommer

– Det nødnettet som er nå, er fantastisk bra for skarp tale, men ikke egnet for de behovene som nødetaten har fremover, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge.

Norges nye digitale nødnett ble offisielt åpnet for drøyt to år siden. Systemet skal sikre politiet, brannvesenet og helsevesenet en sikker måte å snakke sammen på i nødssituasjoner.

Hva er nødnett? Ekspandér faktaboks Nødnett er et digitalt kommunikasjonssystem for nød- og bereedskapsetater i Norge. Kommunikasjonen er kryptert, og med det avlyttningssikker. Målet med nødnett er å tilrettelegge for sikker og effektiv kommunikasjon internt mellom kjernbrukerne; politi-, brann-, og helsetjenesten. Kilde: www.nodnett.no

Ønsker video fra ulykkessteder

Telenor jobber nå med å bygge ut 5G-nettet. Hun mener det vil kunne håndtere videobilder fra ulykkessteder og åsteder.

– Med 5G får du liten forsinkelse gjennom nettet. Det er egnet til å kjøre veldig store datahastigheter, og du kan koble mange flere ting på det.

Berit Svendsen Ekspandér faktaboks Norges- og Skandinaviasjef i Telenor

Startet for 30 år siden som forsker i daværende Televerkets forskningsinstitutt

Er utdannet sivilingeniør fra NTH (dagens NTNU)

Svendsen mener 5G-nettet som nå bygges ut, vil gi mulighet for en rekke nye funksjoner for nødetatene i fremtiden.

– Politiet, eller de som rykker ut i en nødssituasjon, ønsker allerede nå å ha et kamera på uniformen. Da kan de ta opptak fra skadestedet, og få sendt det tilbake til sykehuset, brannmannskapene eller politiet, sier hun, og legger til:

– Politiet ønsker å bruke droner når de overvåker et skadested, de bildene må sendes tilbake til politiet. Når branndykkere kommer til et sted det er brann, får de på seg masker med virtual reality, sånn at de kan se hva som skjer inni bygget, før de går inn.

– Så dagens nødnett er egentlig utdatert?

– Det egner seg for skarp tale, men det egner seg ikke for behovene som kommer fremover, sier Svendsen.

SOMMERKVARTERET: Telenor Norges administrerende direktør Berit Svendsen i samtale med NRK-journalist Trond Lydersen. Foto: NRK

– Norge kommer til å stoppe

Det kinesiske selskapet Huawei er en av flere leverandører som leverer teknologi til det norske nettet. Svendsen forsikrer om at Telenor tar sikkerheten på alvor.

– Telenor Norge står for 80 prosent av datatrafikken i Norge. Vi drifter samfunnskritisk infrastruktur. Hvis Telenor får store problemer, går Norge i svart. Da fungerer ikke helsetjenestene, man får ikke ut resepten på apoteket, kan ikke gå i butikken og betale med kort, får ikke ut penger i minibanken. Norge kommmer til å stoppe, og det vet vi. Derfor har vi en beredskapsorganisasjon som sitter klar 24-7, sier Svendsen.

– Er det helt irrelevant sikkerhetsmessig at det er et statseid kinesisk selskap som leverer teknologien til det norske nettet?

– Hele verden benytter kinesiske leverandører, kanskje ikke på telekom, men på teknologisiden. Alt blir laget i Kina. De lager vår teknologi. Men all driften er det vi som står for.

– Så kineserne kan ikke finne ut at nå skal Norge gå i svart?

– Det vil være veldig vanskelig, for de leverer teknologi, sier Svendsen.

– Du er garantisten her?

– Det er våre folk som sørger for beredskapen, som feilretter og utbedrer nettet, sier Svendsen, som også forteller at Telenors folk stadig oftere blir sikkerhetsklarert.

– Mest moderne i Europa

Sigurd Heier fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) avviser at nødnettet er utdatert.

– Det nødnettet vi har i Norge er et av de mest moderne i Europa, og det utgjør i dag bærebjelken for kommunikasjon for beredskapsmiljøene i Norge, og det kommer til å gjøre det i mange år fremover, sier han.

Heier i DSB sier arbeidet er i gang med å se på nye muligheter i fremtidens nødnett, men at det ikke betyr at dagens nødnett er dårlig.

– Det er ikke det at vi ikke ønsker oss det Telenor-sjefen sier. Men vi er ikke der ennå. Vi må ha to tanker i hodet samtidig. Vi må forvalte og utvikle det nødnettet vi har i dag, i flere år fremover, sier Heier.

Han mener det viktigste er at nødetatene har tillit til at nødnett leveres, nå og i fremtiden. Utover det, er kritisk funksjonalitet prioriteten. Det vil si lynrask oppkobling, gruppesamtaler, et kryptert og robust nett, og god dekning over hele landet.