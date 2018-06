Dette er saken mot Telenor

Norge er ett av få vestlige land som kun har to landsdekkende mobilnett. De to nettene eies av Telenor og Telia. Et tredje nett er under utbygging i regi av selskapet Ice.

De andre tilbyderne av abonnement du stadig ser reklame for, kjøper tilgang til de fysiske mobilnettene («råvaren») av enten Telenor eller Telia.

Myndighetene har i mange år ment at det er for lite konkurranse på selve mobilnettene, og har derfor lagt til rette for å bygge et tredje mobilnett. Man ønsker flere tilbydere av «råvaren», rett og slett.

I 2007 startet Network Norway i samarbeid med Tele2 å bygge ut et tredje mobilnett. Å bygge nett tar tid, særlig i et land som er langt og fullt av fjell og daler.

Siden ingen mobilkunder ønsker et abonnement som bare gjelder i enkelte fylker, var Network Norway/Tele2 avhengige av å kjøpe tilgang til ett av de andre fysiske nettene der deres eget nett ikke var ferdig.

De valgte Telenor. Og det er her Konkurransetilsynet mener Telenor brøt loven.

Foto: Leif Dalen / NRK

Endret avtalen

Ifølge tilsynet endret Telenor i 2010 avtalen med Network Norway/Tele2 om betaling for bruk av Telenors nett.

Prisen for mengden trafikk ble lavere

Det ble innført en avgift for antall SIM-kort som var innom Telenors nett.

Poenget med endringen var ifølge tilsynet å gjøre det mindre interessant for Network Norway/Tele2 å fortsette å bygge ut eget nett.

I en situasjon der Network Norway/Tele2 kun betalte for mengde trafikk, ville nær sagt hver nye mobilmast redusert avgiften. Nå som hoveddelen av avgiften gikk på antall kunder, bidro hver nye mobilmast lite til å redusere den.

Hvorfor Network Norway/Tele2 gikk med på disse vilkårene vites ikke, men det sentrale poenget til Konkurransetilsynet er hvilken effekt Telenor ønsket at avtalen skulle ha.

MENER DE HAR BEVIS: Fra venstre: Prosjektleder i Konkurransetilsynet. Magnus Friis Reitan, konkurransedirektør Lars Sørgard og avdelingsdirektør Gjermund Nese. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Bevisene

Network Norway/Tele2 fikk altså mindre interesse av å bygge flere mobilmaster, ifølge Konkurransetilsynet. Det var også Telenors hensikt mener kontrollorganet.

Saken har vært undersøkt siden slutten av 2012, og Konkurransetilsynet har gjort en rekke beslag i saken. I et av de interne beslutningsdokumentene i forbindelse med avtaleforhandlingen i 2010 sier tilsynet at de fant følgende:

«Ved å inngå avtalen nå, i forkant av investeringsbeslutningene knyttet til omfanget av Mobile Norway* sin dekning, vil vi insentivere en lavere utbyggingsgrad og et langsiktig høyere roamingvolum enn det som ellers ville kunne blitt oppnådd. Trolig vil Network Norway med denne avtalen neppe bygge en dekning som overskrider 40%-50%.»

(*Mobile Norway var navnet på selskapet som bygget nettet for Network Norway/Tele2)

Dette er bare ett av flere dokumenter Konkurransetilsynet mener ettertrykkelig beviser at Telenor hadde til hensikt å sabotere utbyggingen av et tredje nett.

For å begrense konkurransen mot seg selv.

Telenor skriver i en pressemelding i dag at de er uenige i Konkurransetilsynets vedtak og regner med å påklage vedtaket.