Alle sliter med å få tak i politiet – også politiet selv

I begynnelsen av mars slo operasjonssentralene i Østfold, Follo og Romerike politidistrikt seg sammen til én sentral i Øst politidistrikt.

I etterkant har politiet mottatt flere bekymringsmeldinger om at det er vanskelig å nå igjennom på telefonnummeret 02800.

Innringere og tipsere kan sitte opp mot 30-40 minutter i kø. Medier får ikke kontakt med politiet ved hendelser. Selv utegående politifolk sliter med å nå sin egen operasjonssentral.

Forrige fredag valgte politiet selv å fraråde publikum å ringe:

– Det var en ærlig melding fra de som jobbet den kvelden. De var fortvilet og visste at publikum kom til å sitte 40 minutter i kø og ikke få hjelp. Da er det bedre å si «ikke ring akkurat nå», sier Hans-Kristian Ek, lokallagsleder for Politiets Fellesforbund Øst.

Politimannen valgte å ikke ringe

Ek sier at han også kan kvie seg for å ringe politiets telefonnummer.

Han forteller at da han i forrige uke var tidlig oppe og luftet hunden, så han to personer med flere vesker som satt på en moped. Politimannen mistenkte dem for tyveri, men valgte å ikke ringe til sine kolleger.

– Jeg tenkte at jeg ikke kom igjennom på telefon uansett. Så da ventet jeg til jeg kom på jobben og meldte fra der. Men det er ikke sånn jeg vil at det skal være. Jeg vil ringe og få en patrulje på stedet med en gang, sier Ek.

Ble bedt om å ringe – fikk ikke hjelp

En mann i Halden i Østfold tipset tidligere i år politiet om en pågående ulovlig handling. Politiet ba ham om å ringe opp igjen på telefonnummer 02800 hvis det skjedde igjen – slik at de kunne stanse vedkommende.

I slutten av mai ringte mannen politiet på nytt for å melde fra. Da han etter over 15 minutters venting kom igjennom til politiet, var det for sent.

– Det var helt bortkastet. Fuglen var fløyet for lenge siden, sier mannen til NRK.

I tillegg fikk han en regning på over 50 kroner for å ha ringt et femsifret nummer.

– Det kostet meg altså en femtilapp å tipse politiet om en kriminell handling de ikke fikk gjort noe med. Det er jo helt latterlig, sier han.

Frykter for liv og helse

NRK har også vært i kontakt med flere utegående politibetjenter og innsatsledere som ikke får tak i operasjonssentralen. Det er de samme operatørene som svarer på telefonen og på politiets interne nødnett.

– Det kan i ytterste konsekvens utgjøre en fare for liv og helse. Du kan ligge der og slåss med noen med våpen og ikke få den bistanden du har behov for, sier lokallagsleder Ek.

Han frykter at det kan føre til at folk begynner å ringe nødnummeret 112, selv om det ikke er fare for liv og helse.

– Da vil de som virkelig er i nød havne langt bak i køen, sier Ek.

112 eller 02800? Ekspandér faktaboks Nødnummeret 112 Nødnummeret skal kun benyttes ved nød og behov for øyeblikkelig hjelp. Nødnummeret er gratis å ringe. Ring politiet på 02800 Hvis du har spørsmål eller ønsker å varsle politiet om noe, kan du ringe 02800. Du kobles automatisk til sentralbordet eller operasjonssentralen i ditt nærmeste politidistrikt. Prisen varierer etter abonnmentet ditt, og er fra 0,99 til 2,99 kroner per påbegynte minutt.

Skylder på stor utskiftning

Politiet er ikke fornøyd med at folk ikke får tak i dem. Politiinspektør Olav Unnestad mottar stadig bekymringsmeldinger fra folk som ikke får tak i politiet.

– Dette går på tilliten løs, og vi er de første til å erkjenne at det ikke er godt nok, sier Unnestad, og leder Felles enhet for operativ tjeneste ved Øst politidistrikt.

Politimesterens ledermøte i Øst politidistrikt har besluttet å styrke operasjonssentralen med ti midlertidige stillinger. Foto: Olav Døvik

Han understreker at det er svært sjelden de har like store problemer som forrige fredag, da politiet tvitret at folk ikke skulle ringe.

– Den meldingen kom litt uheldig ut. Bakgrunnen er at vi hadde sykdom på operasjonssentralen og flere alvorlige, pågående oppdrag. Dermed måtte vi prioritere nødanrop, sier Unnestad.

Unnestad vil ikke svare på hvor mange som arbeider ved operasjonssentralen.

– Vi er litt under det vi bør være når det gjelder antall medarbeidere, sier han.

Får inn ti nye stillinger

Tirsdag ble det besluttet å styrke operasjonssentralen med ti midlertidige stillinger. I tillegg vil sentralbordet bli styrket med tre stillinger.

– Det er for å avhjelpe situasjonen og komme seg godt igjennom sommeren. Samtidig skal vi jobbe med andre løsninger som skal gjøre oss bedre.

Unnestad vil ikke tidsfeste de midlertidige stillingene. Han understreker at målet er å på sikt gå tilbake til samme bemanning som i dag.

– Hvor henter dere pengene fra?

– Bruker man fra et sted, må man ta ned kostnadene et annet sted. Men jeg ønsker ikke å kommentere hvor i driften vi tar pengene fra, sier Unnestad.

Han forklarer deler av problemet med at det har vært stor utskiftning siden den nye operasjonssentralen ble opprettet.

– Det har vært ansatte fra Romerike og Østfold som synes kjøreveien har blitt for lang, og har søkt seg til andre jobber. Det har gjort at vi har hatt en utfordring med bemanningen, sier han.