Telenor selger datterselskap i Pakistan for 5,3 mrd: – 18 vellykkede år

– Etter 18 vellykkede år, har vi nå besluttet å selge virksomheten, sier konsernsjef Sigve Brekke på telefon fra Pakistan til NRK.

Telenor har også slitt i Pakistan, og i 2022 ble selskapet straffet på børsen. Verdien av virksomheten i Pakistan hadde da falt med flere milliarder kroner. Telegiganten har i lengre tid jobbet med en ny strategi for selskapets Asia-virksomhet.

– Det er klart at det har vært krevende 18 år, ingen tvil om det. Men på den andre siden har vi gitt 45 millioner mennesker en mobiltelefon. Vi har også greid å bygge en kultur som har gjort at vi har blitt lagt merke til. Og det jeg snakker om da er at vi har tatt med oss noen av de norske verdiene, sier Brekke.

– God investering for norske staten

Han nevner blant annet at selskapet innførte svangerskapspermisjon 6 måneder som den første noen gang i dette markedet, og at ingen andre selskaper i Pakistan har så mange kvinner som jobber hos seg.

– Det gjør meg veldig stolt på tross av utfordringene vi har hatt.

– Men det har også vært nedgang og milliardfall på børsen?

– Den nedgangen skyldes to ting. Når alle har fått en mobiltelefon, så er det neste du da at du egentlig bare konkurrerer om prisen. På toppen av det har Pakistan de siste to årene vært i en veldig vanskelig makroøkonomisk situasjon, og jeg tror inflasjonen nå er på rundt 35 prosent. Valutaen har kollapset og energiprisen har gått til himmels. Så det er et land som har svære økonomiske problemer, og det har også påvirket forretningsklimaet.

2012: Sigve Brekke den gang han var sjef for Asia-virksomheten til Telenor og spilte på trommer sammen med ansatt i Hyderabad i India i forbindelse med en pressekonferanse. Foto: KRISHNENDU HALDER / Reuters

Det er bare drøye to år siden Telenor solgte seg ut av en annen vanskelig virksomhet i Asia, da selskapet solgte seg ut av Myanmar sommeren 2021.

– Det har vært mye krevende i Asia – definitivt. Men på de 20 årene vi ha vært her så har Telenor investert 65 milliarder i Asia. Så har tatt ut utbytte tilbake til Norge på 75 milliarder kroner. Så vi har fått tilbake mer enn vi investerte. Dette har vært en god investering for Telenor og for vår hovedeier over de 20 årene på tross av vanskelighetene vi har hatt, sier Brekke.

Den norske staten eier 54 prosent av selskapet.

– Er dere på vei helt ut av Asia på sikt?

– Det er ikke en beskjed om at vi forlater Asia, vi ser fortsatt vekstmuligheter i Asia fremover, men vi må gjøre det på en annen måte, sier Brekke.

Han forklarer at selskapet ser på en ny toppstruktur og mulig børsnotering.

– Det vi jobber med er en noe større avstand mellom det vi gjør i Norden og det vi gjør i Asia, sier Brekke.

Bangladesh, Malaysia og Thailand

Med salget i Pakistan består den gjenværende Telenor Asia-porteføljen av operatørene Grameenphone i Bangladesh, CelcomDigi i Malaysia og True Corporation i Thailand, med nærmere 160 millioner kunder.

– Vår strategi i Asia er å bygge nummer én posisjoner i de markedene vi opererer i, med skala som en forutsetning for verdiskaping og lønnsom vekst. Vi takker og anerkjenner engasjementet til Telenor Pakistan-teamet og våre partnere, som vil fortsette å betjene kundene godt i overgangen, sier Petter-Børre Furberg, leder for Telenor Asia.

Petter-Børre Furberg, leder for Telenor Asia. Foto: TELENOR

Salget verdsetter Telenor Pakistan til 5,3 milliarder kroner på netto gjeldfri basis og er en konsekvens av den strategiske gjennomgangen av Telenors virksomhet i Pakistan, som ble annonsert i juli i fjor.

Telenor Pakistan vil fortsette å levere tjenester til sine 45 millioner kunder under salgsprosessen. Avtalen er avhengig av godkjenning fra myndighetene, og er ventet å bli gjennomført i løpet av 2024.