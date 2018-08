Reagerer på konflikter i Telenor-toppen: – «Får hun sparken via NRK???»

– Ikke min bransje, men slik jeg forstår det har Berit Svendsen oppnådd fantastiske resultater for Telenor. 45–50 milliarder i SOTP (sum of the parts) fra 2011 for det hun har ansvar for. Så får hun sparken via NRK????

Det skriver Brodtkorp på sin Facebook-side og viser til dagens NRK-sak om at Telenor-sjefen ville bytte ut Berit Svendsen.

Brodkorp er i dag direktør i Maskinentreprenørenes Forbund, men var frem til april i fjor statssekretær og stabssjef ved Statsministerens kontor.

Julie Brodtkorb skriver på sin Facebook-side at Berit Svendsen har «oppnådd fantastiske resultater». Foto: Faksimile

Startet prosess i vår

NRK kjenner til at Telenor-sjef Sigve Brekke i sommer startet en prosess for å bytte Berit Svendsen som sjef for Telenor Skandinavia.

Berit Svendsen en av landets mest profilerte kvinnelige næringslivstopper.

Hun konkurrerte med Sigve Brekke om konsernsjefjobben i Telenor da Brekke ble ansatt i 2015.

Svendsen skal i vår ha fått tilbud om å lede Telenors datterselskap dtac i Thailand, en stilling som nå ikke er representert i konsernledelsen, men takket nei til tilbudet.

– Gjør en svært god jobb

– Berit Svendsen gjør en svært god jobb for Telenor, og har levert sterke resultater i en årrekke, skriver Sigve Brekke til en SMS til NRK via fungerende kommunikasjonsdirektør, Atle Lessum.

Telenor skriver at de stiller seg uforstående til Brodkorps konklusjon om at Berit Svendsen har fått sparken.

– Hvordan Julie Brodtkorb trekker sin konklusjon med at hun har fått sparken er uforståelig, skriver Brekke.

Vil ikke stille til intervju

Svendsen skriver i en sms til NRK at hun ikke har planer om å bevege på seg:

«Jeg fikk jobben som leder for Telenor Skandinavia 1. mars 2017, har store planer og er allerede i gang med å realisere synergier mellom Norge, Sverige og Danmark, og jeg kommer til å ha fullt fokus på det de neste årene».

Svendsen vil ikke svare på andre spørsmål fra NRK eller stille til intervju om saken.