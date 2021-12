Støre-regjeringen har satt av milliarder til å hjelpe nordmenn med strømregningen. De har valgt en ordning hvor nordmenn får avslag på regningen fra januar. Hytter er ikke omfattet.

Strømtiltakene totalt sett vil koste mellom 9–10 milliarder kroner, ifølge finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Se alle tiltakene her: Staten tar halve regningen for høye strømpriser

SV og Venstre vil hjelpe regjeringen i Stortinget

Finansministeren er avhengig av at et flertall i Stortinget støtter tiltakene. De skal legges frem og stemmes over. Hvis SV støtter pakken, vil regjeringen ha flertallet i ryggen.

– Det regjeringen foreslår ser lovende ut, og vi er et skritt nærmere å sikre at folk får hjelp til høye strømregninger i vinter, slik SV har jobbet knallhardt for, sier SVs energipolitiske talsperson Lars Haltbrekken.

Han sier SV vil bidra til at ordningen kommer raskt på plass.

– Det er veldig viktig for SV at ordningen ikke skal premierer luksusforbruk av strøm, men er innrettet for å hjelpe folk med vanlige strømforbruk. Derfor vil SV også jobbe for dette i forhandlinger med regjeringspartiene, når forslaget kommer til Stortinget, sier han.

Nestleder Sveinung Rotevatn i Venstre ser flere utfordringer med løsningen, og antar at folk med best økonomi får mest støtte. Han vil likevel rekke ut en hånd til regjeringen i Stortinget.

– Venstre ønsker en mer målrettet løsning, med sterkere tiltak for de som trenger det mest. Det viktige nå er i alle tilfeller at Stortinget jobber raskt og får en ordning på plass. Venstre vil bidra til at dette kan skje før jul, sier Venstres nestleder Sveinung Rotevatn.

Venstres stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn vil være løsningsorientert i Stortinget, selv om han ser flere mangler med pakken til regjeringen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre sa under pressekonferansen at han vil ha ordningen raskt klar, slik at folk kan få igjen penger på regningen for desember i januar.

– Jeg har tro på at vi finner enighet i Stortinget, sier han, som også sier at han er klar til å forhandle umiddelbart.

– Burde vært klart i budsjettavtalen

Etter flere måneder med høye strømpriser, mener Rødts stortingsrepresentant Sofie Marhaug at regjeringen er for sent ute.

– Dette er fortsatt veldig høye priser for mange, og regninger har bygget seg opp over tid. Dette er for lite og for sent, sier Marhaug.

Stortingsrepresentant Sofie Marhaug fra Rødt. Foto: Ihne Pedersen

Hun mener regjeringen heller burde lansert en ordning med makspris på vanlig strømbruk.

Høyres nestleder Tina Bru mener også Støre-regjeringen har brukt for lang tid.

– I mange uker har folk over hele landet ventet på en strømavklaring som burde vært klart i budsjettavtalen mellom regjeringen og SV. En løsning som går rett inn på strømregningen er i tråd med hva Høyre foreslo, selv om vårt forslag ville vært mer målrettet og knyttet til folks inntekt, ikke bare til selve strømprisen, sier hun.

Høyres nestleder og finanspolitiske talsperson, Tina Bru. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Høyre og Frp ville gi penger til folk

Høyre ville gi alle husholdninger med under 1,2 millioner i inntekt en slump penger fra staten. SV har også tidligere luftet en slik løsning.

Ifølge skattelistene har omtrent én av seks personer blant de 10.000 nordmenn med høyest formue en inntekt under 500.000 kroner.

– Hvor målrettet er Høyres tiltak, når svært mange i formuestoppen i Norge har lav nok inntekt?

– Vårt mål var raskt å finne en målrettet løsning for å hjelpe folk med lave og middels inntekter med strømregningen. Det fikk vi også til. Så vil du alltid kunne finne noen enkelteksempler den ene eller andre veien. Når du ser på totalen, er vår løsning mer målrettet enn det regjeringen har lagt fram i dag, svarer Bru.

Frp ville gi alle nordmenn 4.000 kroner hver.

– Det ville gitt et vesentlig bidrag hvor strømkundene ikke ble offer for de høye strømprisene. I tillegg har vi foreslått å fjerne både elavgift og moms på strøm, sier nestleder i Frp, Ketil Solvik-Olsen.

Nestleder i Frp, Ketil Solvik-Olsen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

KrF vil ha penger før jul

Regjeringen har ønsket en ordning som ikke gjør at folk bruker mer strøm fordi den blir billigere, samtidig som «luksusforbruk» ikke får avslag.

Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF) mener regjeringen har vært for tilbakeholden.

– Det positive er at de kommer med tiltak, men jeg reagerer på at man ikke dekker en større andel. Vi må huske på at staten kan få opptil titalls milliarder i ekstra inntekter, sier Ropstad.

Han vil sette seg grundig inn i pakken, men ser allerede nå at folk ikke får penger før jul.

– Det letteste er å inkludere november også i ordningen, fordi det har vært en særlig krevende måned, sier han.

Energikrise

Prisen for strøm har vært unormalt høy i år, og lite tyder på at prisene skal ned.

I Europa fyres kull og gass for å forsyne innbyggerne. Kull- og gassprisene er historisk høye, samtidig som tidenes høyeste CO₂-pris kommer på toppen når kilowattimene produseres.

Den høye produksjonsprisen smitter over på strøm fra renere kilder, som den billige norske vannkraften. Det er fordi den løpende strømprisen baseres på den dyreste strømmen som produseres i markedet.

– Så lenge regjeringen ikke vil gjøre noe grunnleggende for å regulere markedet på sikt, men fortsetter med økt eksport og tettere tilknytning til det europeiske strømmarkedet, vil vi ikke bli kvitt disse problemene, sier Marhaug.

Norge er eksponert mot det europeiske markedet med kraftutveksling og pris som settes på strømbørs. Nord-Norge har vært mindre utsatt for påvirkning, fordi overføringskapasiteten til Sør-Norge og dermed resten av Nord-Europa er svak.

Støre-regjeringen varslet lørdag at en energikommisjon skal kartlegge energibehovene framover.