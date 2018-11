Sykepleier sluttet på grunn av underbemanning

– Jeg sa opp fordi jeg føler jeg ikke lenger kan utføre jobben min på en forsvarlig måte, som beboerne våre fortjener, sier sykepleier Vigdis Jarness Reisæter.

Hun sa opp jobben sin som sykepleier på et sykehjem i Oppegård i Akershus på grunn av arbeidsvilkårene på sykehjemmet.

– Alle budsjettkutt og innstramminger, og all effektiviseringen, har gjort at vi blir pålagt flere arbeidsoppgaver og større ansvar, samtidig som arbeidsvilkårene våre blir dårlige. Grunnbemanninga er altfor lav, og vi har altfor få hender til å gi god, og verdig, pleie og omsorg, sier Reisæter.

Facebook-innlegget hvor Reisæter forteller at hun har sluttet i jobben sin, har til nå blitt delt over 5000 ganger, og har blitt likt av over 11.000 mennesker.

En grusom følelse

Reisæter sier til NRK at de er så underbemannet på jobb, at både sykepleiere, hjelpepleiere og assistenter løper fra pasient til pasient for å få gjort jobbene sine.

– Når jeg er på jobb så løper jeg, bokstavelig talt, for å få gjort en god nok jobb, og likevel føler jeg at jeg ikke strekker til. Det er en ganske tung bør å bære med seg hjem fra jobb hver eneste dag, sier hun, før hun fortsetter,

– Det å se at det går utover pasientene, og se at de ikke får den helsehjelpa de har krav på, det kan jeg fortelle at er en ganske grusom følelse.

Les også: Sykepleier hadde ikke råd til én eneste leilighet i Oslo

Reisæter forteller at hun har prøvd å si fra til nærmeste ledelse over tid, men fått beskjed om at sykehjemmet ikke har penger og ressurser til å ansette flere.

NRK har vært i kontakt med virksomhetslederen ved sykehjemmet som Vigdis Jarness Reisæter jobbet på. Hun sier at Reisæter var en dyktig sykepleier som sa opp jobben etter eget ønske, men at hun ikke kan kommentere kritikken som den tidligere sykepleieren kommer med.

Forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By, mener politikerne må ta i et tak for å bedre arbeidsvilkårene for sykepleiere. Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix

Sykepleierforbundet: – Flere eksempler

Forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By, sier til NRK at de dessverre har flere eksempler på at sykepleiere slutter i jobben fordi de ikke føler at arbeidsvilkårene tillater dem å gjøre en tilfredsstillende jobb.

– Seneste i forrige uke møtte jeg en sykepleier som hadde sluttet i jobben, fordi hun hadde valgt å bli togkonduktør, sier forbundslederen.

Hun sier at sykepleiermangelen er såpass høy at man ikke har råd til å miste flere sykepleiere, og viser til tall fra Nav om at det per i dag mangler 6.000 sykepleiere og spesialsykepleiere.

– I tillegg har YS arbeidslivsbarometer i tre år vist at den yrkesgruppen som det er vanskeligst å få tak i ute i kommunene, er sykepleiere, sier By.

Sykepleierforbundet mener at hele stillinger, bedre lønn og turnuser som det er mulig å leve med, er essensielle tiltak for å bedre situasjonen.

– Dette er en varslet krise og det er viktig at politikere tar tak i det, sier By.

Hvem skal ta vare på Høie?

At ansvaret for å få gjort noe med situasjonen ligger hos politikerne, er også Reisæter enig i. Hun vil at politikerne skal komme og ta en vakt eller to for å se hvordan virkeligheten ser ut for en sykepleier.

– Jeg ønsker at de skal kjenne på kroppen det vi kjenner på hver eneste dag, og ikke minst bevilge mer penger. Øk bemanninga. Flere hender frigjør tid til å gi god og riktig pleie, sier hun.

– De må få skyggelappene bort fra øyene. De må slutte å bivåne det hele fra kontorene sine og tro at alt er i skjønneste orden ute i felten. Jeg oppfordrer dem til å komme og ta en vakt, eller to, eller tre, for å se hva vi faktisk står i. Og da mener jeg; kom på en ordentlig hverdag, ikke kom når det er planlagt at de skal komme, og ting er blankpolert og iscenesatt, sier hun.

Anne Bramo i Helse- og omsorgsdepartementet sier regjeringen har tatt flere grep for å øke rekrutteringen blant sykepleiere. Foto: Kathrine Brønn / NRK

Til slutt har Reisæter et spørsmål til helseminister Bent Høie og de andre politikerne.

– Hvem skal ta vare på Bent Høie og alle de andre, om sykepleierne og hjelpepleierne ikke lenger orker å stå i jobben på grunn av rovdrift og dårlige lønninger, avslutter Reisæter.

Enig i at det trengs flere sykepleiere

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Bramo, er enig i at det trengs flere sykepleiere.

– Sykepleiere gjør en fantastisk jobb på sykehjem og i sykehus hver dag. Vi er helt enig i at det er behov for enda flere sykepleiere, skriver Bramo i en e-post til NRK.

Videre trekker Bramo fram at det faktisk blir flere sykepleiere.

– Vi har tatt flere grep for å øke rekrutteringen og gjøre det mer attraktivt å jobbe som sykepleier. Det har vært en betydelig vekst i antall avtalte årsverk for sykepleiere som jobber i helse- og sosialtjenestene de senere årene, sier hun.

Avslutningsvis sier Bramo at det er viktig at kommunene tilbyr sykepleiere hele og faste stillinger, da mange sykepleiere i dag jobber deltid.