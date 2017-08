Svensk UD avviser at Norges regjering advarte om Listhaug-besøk

En sentral kilde innen det svenske utenriksdepartementet sier til den svenske avisen at nordmennene tok kontakt i slutten av forrige uke.

– Den norske regjeringen mente at innvandringsministeren hadde feil agenda og at besøket kunne brukes på en feilaktig måte, sier kilden.

Også svenske Expressen har flere kilder som sier at Listhaugs mål var å male et dårlig bilde av Sverige som en del av egen valgkamp.

Advarselen skal ha kommet «fra norsk offisielt hold», hevder avisen. Ifølge Aftonbladet kom advarselen «fra personer i den norske utenriksforvaltningen».

Svensk UD: Ingen informasjon

Listhaug reiste til Stockholm tirsdag, blant annet for å besøke bydelen Rinkeby, som er kjent for store sosiale problemer og høy innvandrerandel. Hun skulle også møte den sosialdemokratiske migrasjonsministeren Heléne Fritzon, men Fritzon avlyste møtet. Hun begrunnet det med at hun ikke ville være en del av Listhaugs valgkamp i Norge.

Ifølge Aftonbladet sier den anonyme UD-ansatte videre at personer med mye erfaring i diplomatisk arbeid forsto at dette var helt feil å gjøre. De skal ha kontaktet svenskene og sagt at «dette er ikke noe som hele regjeringen står bak».

Pressesekretær i det svenske justisdepartementet, Fredrik Persson, avviser imidlertid at migrasjonsminister Heléne Fritzon ble advart i forkant av besøket.

– Jeg har også lest dette i Aftonbladet, men det har jeg ingen informasjon om, sier Persson til Nettavisen.

Statsministerens kontor avviser

Informasjonssjef ved statsministerens kontor, Trude Måsiede, sier til Aftenposten at det ikke ikke har vært noen kontakt mellom Statsministerens kontor her i Norge og Statsministerens kontor i Stockholm om dette besøket.

Hun forklarer at at internasjonale møter og besøk for statsråder håndteres av det enkelte departement og ikke av Statsministerens kontor

Statsminister Erna Solbergs pressesjef, statssekretær Sigbjørn Aanes, sier at Solberg ikke vil kommentere saken nå.

– Dette er helt ukjent, skriver han i en SMS til NRK, og henviser til Utenriksdepartementet.

Norsk UD: Ikke tema på ministermøte

Kommunikasjonssjef Frode O. Andersen i Utenriksdepartementet sier at Listhaugs Sverige-besøk «overhodet ikke ble berørt i samtalene» da utenriksminister Børge Brende møtte den svenske utenriksministeren Margot Wahlstrøm i forbindelse med et nordisk-baltisk møte i Oslo sist fredag.

– Vi stiller vi oss helt uforstående til oppslaget om kontakt mellom norsk og svensk UD for å advare mot eller unnskylde statsråd Listhaugs besøk, skriver Andersen i en SMS til NRK.

– Tvert imot har UD gjennom ambassaden i Stockholm bistått Justisdepartementet i planleggingen og gjennomføringen av besøket, inkludert møtet med den svenske innvandringsministeren, opplyser Andersen.

Listhaug: Kjenner ikke til dette

Også Sylvi Listhaug sier til NRK at det er ukjent for henne at noen skal ha advart om hennes besøk.

– Det kjenner jeg ikke til i det hele tatt, det må det norske Utenriksdepartementet svare på.

– Må Utenriksdepartementet gå inn å rydde opp etter deg fordi du har skapt diplomatisk knute mellom Norge og Sverige?

– Absolutt ikke. UD må svare svenske Aftonbladet som påstår at UD i Norge har vært i kontakt med dem, men utover det ser jeg fram til å møte min svenske kollega senere, svarer Listhaug.

Listhaug legger til at hun ikke synes det er så rart at den svenske innvandringsministeren avlyste møtet:

– Hun er sosialdemokrat og ønsker seg et regjeringsskifte i Norge, så det er ikke så veldig overraskende.

Støre: Ingen kontakt med søsterparti

Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, avviser overfor NRK at de har vært i kontakt med sitt svenske søsterparti, Socialdemokraterna, for å advare om Listhaugs besøk.

– Nei, det er ukjent for meg.

Støre avviser også at Ap skal ha vært i kontakt med migrationsminister Heléne Fritzon, som representerer Socialdemokraterna, og var den som avlyste det planlagte møtet med Listhaug tirsdag.