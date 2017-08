Rasende Støre: – Det er nedrig politikk, Erna Solberg

– Erna Solberg er en av de få, kanskje den eneste, konservative ledere som har tatt et parti fra ytre høyre inn i regjeringen. Det har gjort noe med tonen i vårt samfunn. De sår splid og setter folk opp mot hverandre. Dette har forandret Norge, og det har forandret Høyre, men jeg tror ikke hun forstår det selv, sier Jonas Gahr Støre i NRKs statsministerduell.

– Erna Solberg er laglederen. Hun kommer ut etter at Sylvi Listhaug har sagt noe og sier «jeg ville ikke ha ordlagt meg slik». Men arven etter Erna Solberg er at hun har latt dette bli regjeringsstemmen til Norge.

Solberg: – Du stempler folk som hatske for din egen politiske nytte

Da de tok statsministerkandidatene skulle diskutere samarbeid og styring, steg temperaturen betraktelig, og de to gikk til frontalangrep på hverandre.

Solberg reagerte kraftig på anklagene om å ha ført Norge i en kaldere retning og mener pilene peker i motsatt retning.

– Jonas sier at det norske samfunnet er blitt kaldere. Da stempler han den norske befolkningen og sier at de er blitt mer hatske. Det finnes ingen empiri som understøtter det, tvert imot, kontrer Solberg.

– Det er blitt færre som sier at de ville følt uro dersom sønnen eller datteren hadde valgt å gifte seg med en innvandrer. Vi bosetter flere. Vi er blitt et varmere samfunn. Du må slutte å stemple den norske befolkningen som hatske for din egen politiske nytte.

ANGREP: Erna Solberg mener Jonas Gahr Støre stempler hele det norske folk som hatske når han hevder at samfunnet er blitt kaldere. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

– Listhaug dro for å skremme, ikke lære

Støre er blant dem både i Norge og i Sverige som har reagert kraftig på innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaugs besøk til den svenske bydelen Rinkeby i dag.

Rinkeby er en forstad til Stockholm som er kjent for å ha høy innvandrerandel og store sosiale problemer.

Stockholms byrådsleder Karin Wanngård har refset Listhaugs Sverige-besøk. Hun anklager Listhaug for å utnytte Stockholms gjestfrihet for å skåre poenger i den norske valgkampen, og krever derfor en unnskyldning.

Selv har Listhaug sagt at hun dro til Sverige for å lære av svenskenes erfaringer. Det står ikke til troende, mener Støre.

– Sylvi Listhaug reiste ikke til Rinkeby for å lære, hun reiste for å skremme. Det er nedrig politikk, Erna Solberg, tordner Støre.

Solberg har flere ganger måttet rykke ut og irettesette sin egen statsråd, blant annet etter at Listhaug har anklaget KrF-leder Knut Arild Hareide for «å sleike imamer oppetter ryggen» og tatt til orde for å «utfordre» menneskerettighetene i asylpolitikken.

Også i dag har Solberg måttet svare for Listhaugs opptreden.

– Listhaug har reist for å se på situasjonen i Sverige, og det er leit at besøket med den svenske ministeren ble avlyst. Jeg er forbauset over at Støre anklager oss for å besøke Sverige, når Arbeiderpartiet har gjort det samme selv, sier Solberg.

Solbergs svar får Støre til å tenne på alle pluggene.

– Gi meg ett eksempel på at vi har gjort det samme. I himmelens navn, selvfølgelig sammenligner vi oss med andre naboland, vi er ikke immune.