SV-leder Audun Lysbakken tar ikke gjenvalg

I et brev til SVs medlemmer skriver Lysbakken at det har vært en ære å få lede partiet.

– Jeg er ufattelig stolt over å få være leder for partiet jeg tror så sterkt på, og over tilliten jeg har fått av tusenvis av medlemmer og enda flere velgere. I dag er tiden likevel inne for å fortelle dere at jeg ikke stiller til gjenvalg som partileder på landsmøtet i mars. Alt har sin tid, og nå er det riktig for meg å ta et steg tilbake og for partiet å velge en ny leder, skriver Lysbakken. Han publiserte brevet på Facebook onsdag morgen.

Hensyn til familien

Lysbakken skriver også i brevet at etter 11 år som leder vil han av hensyn til familien.

– I mange år har familien min stilt opp for at jeg skulle kunne gjøre jobben som SV-leder. Jeg håper jeg har klart å være både en tilstedeværende pappa og en god partileder. Men det koster. Jeg ønsker meg en roligere hverdag for familien min, skriver han blant annet.

Vil bli savnet som leder

SVs stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski kommenterer Lysbakkens beslutning slik:

Jeg kommer til å savne Audun som leder. Han har vært avgjørende for SVs vekst de siste årene, og jeg er glad for at han skal lede oss noen måneder gjennom budsjettforhandlinger og til landsmøtet. Utover det har jeg ingen kommentar nå.