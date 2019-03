Torgeir Knag Fylkesnes er ny nestleder i SV

Fylkesnes går inn i partiets ledertrio med leder Audun Lysbakken og sittende nestleder Kirsti Bergstø. Han erstatter tidligere nestleder Snorre Valen som ikke tok gjenvalg.

Fylkesnes vant med knapp margin. 108 av delegatene stemte på Fylkesnes og 100 på Kari Elisabeth Kaski. Det ble avgitt én blank stemme.

Fylkesnes sier til NRK at han ønsker at SV skal nå bredere ut med politikken sin, og at han ser fram til å jobbe med Lysbakken og Bergstø.

– Jeg tror jeg kan bidra med det som har med privat sektor å gjøre og det som har med distriktspolitikk å gjøre. Jeg tror det kan være en god miks, sier han.

En av de viktigste arbeidsoppgavene, blir å bygge en ambisiøs næringslivspolitikk, sier han.

– Jeg tror det er avgjørende hvis vi skal klare å vinne den store klimakampen, og det er avgjørende for fremtiden til landet, sier den nyvalgte nestlederen.

Valgthriller til siste slutt

Opptakten til valget kunne ikke vært mer spennende. Før landsmøtet hadde Kaski støtte fra Oslo og flere av de andre store byene og fylkeslagene i SV. Torgeir Knag Fylkesnes fikk støtte fra flere fylkeslag i Nord-Norge og en rekke andre mindre fylkeslag.

SV-leder Audun Lysbakken nektet å si hvem som var hans foretrukne kandidat.

SV skal velge ny nestleder. Kandidatene er Torgeir Knag Fylkesnes og Kari Elisabeth Kaski. Valgkomiteen er delt på midten, og partileder Audun Lysbakken nekter å peke på hvem han ønsker til vervet. Lørdag bestemmer landsmøtet til SV hvem av de to det blir. Du trenger javascript for å se video. SV skal velge ny nestleder. Kandidatene er Torgeir Knag Fylkesnes og Kari Elisabeth Kaski. Valgkomiteen er delt på midten, og partileder Audun Lysbakken nekter å peke på hvem han ønsker til vervet. Lørdag bestemmer landsmøtet til SV hvem av de to det blir.

En gjennomgang VG gjorde i forkant av landsmøtet viste dødt løp mellom kandidatene.

Da valgkomiteens leder skulle informere landsmøtet hvilken kandidat de ville anbefale, måtte de levere delt innstilling. Fire av medlemmene i komiteen pekte på Fylkesnes mens de tre siste pekte på Kaski.