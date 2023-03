SV frykter at lakseeierne slipper for billig. Frp og Høyre mener forslaget går for langt

SV sier de nå vil vurdere forslaget, men at de frykter at eierne slipper for billig unna:

– Vi skal nå se på helheten i forslaget fra regjeringa, men vi er urolig for at summen av endringene i for stor grad går i favør av eierne. Vi frykter blant annet at det blir for lett for de store eierne å organisere seg vekk fra grunnrenteskatten, sier finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski.

Kari Elisabeth Kaski under SVs landsmøte 2023 Foto: Alf Simensen / NTB

Hun legger til at SV har vært klare på at vi ønsker å gjøre lakseskatten både mer miljøvennlig og omfordelende, og det regjeringen her foreslår er dessverre skritt i feil retning. Det er på høy tid at det kommer på plass en grunnrenteskatt for havbruksnæringen og vi ser fram til å forhandle i Stortinget.

Tirsdag morgen la regjeringen frem forslag om grunnrenteskatt for havbruk, etter at det opprinnelige forslaget har vært på høring.

Høyre: – Ikke godt nok

Det kan bli vanskelig for regjeringen å få til et bredt forlik om lakseskatten. Høyres finanspolitiske talsperson Helge Orten sier at hvis det skal være grunnlag for et slikt forlik så må Stortinget ta grep og kreve at flere modeller utredes, særlig forslaget om inntektsgradert produksjonsavgift.

– Jeg tror mange nå er skuffet, og det med det rette. Både kystsamfunnene og næringen selv. Hele prosessen har vært svært uryddig og bidrar ikke til å skape ro og forutsigbarhet, men økt politisk risiko for å investere i Norge.

Høyres finanspolitiske talsperson Helge Orten Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Men, samtidig er dette store selskaper som også har store overskudd. Hvorfor er det ikke rimelig at de skal betale?

– De kan bidra mer, men da må det gjøres på en måte som ikke skader arbeidsplasser langs kysten.

Og det gjør dette?

– Ja, absolutt. Dette vil ha betydning for videre utvikling av denne næringen. Det er jeg ganske overbevist om.

– Flere leverandører til havbruksnæringen varsler om at ordrebøkene er i ferd med å gå tomme og jeg er bekymret for at det kan bety permitteringer og oppsigelser i tiden som kommer. I stedet for nye investeringer, vekst og utvikling i en næring der Norge er verdensledende, risikerer vi nå full brems som følge av regjeringens skattepolitikk, sier han.

Laksenæringa reagerer også kraftig på forslaget om ny grunnrenteskatt

Regjeringen «avfolker kystsamfunn»

Fremskrittspartiet går enda lenger:

– Regjeringen har i dag tatt det første steget mot avfolkning av viktige kystsamfunn. Oppdrettsnæringen er bærebjelken i mange små lokalsamfunn, og disse selskapene går nå en svært usikker tid i møte. Investeringer vil stoppe opp og lønnsomheten vil gå ned, sier næringspolitisk talsperson i Frp, Sivert Bjørnstad.

Frps næringspolitisk talsperson, Sivert Bjørnstad. Her fra Stortingets spørretime. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Han legger til at:

–Forslaget viser at de fine ordene fra regjeringen om at høringen var reell og at de skulle ta hensyn til innspillene som kom, bare var spill for galleriet. Regjeringens forslag har ikke tatt særlig hensyn til de innspillene som har kommet fra næringen.

– En bortkastet mulighet

Miljøpartiet De Grønne mener regjeringen burde skille tydeligere mellom oppdrettere som driver miljøvennlig og ikke.

Rasmus Hansson, stortingsrepresentant MDG Foto: Lise Åserud / NTB

– Dette er en bortkastet mulighet. Verken Støre eller Vedum sa et eneste ord om hvilke enorme miljø- og dyrevelferdsproblemer oppdrettsnæringen har. At regjeringen ikke bruker denne muligheten til å løse næringens problemer er fantasiløst og uansvarlig, sier stortingsrepresentant for MDG, Rasmus Hansson.

– Det finne oppdrettere som løser miljø- og velferdsproblemene og investerer i miljøteknologi. Det er merkelig at regjeringen ikke bruker muligheten lakseskatten gir til å stimulere miljøløsninger og drive fram miljø- og dyrevennlig oppdrett. I stedet blir de som tar ansvar sittende med regningen selv.

Rødt vil ha høyere skatt

Rødt mener derimot at laksenæringen slipper for billig unna i regjeringens forslag.

Geir Jørgensen (Rødt) Her fra muntlig spørretime i Stortinget Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Når vi ser på milliardutbyttene Witzøe og de andre laksebaronene har gitt seg selv, så er det åpenbart at de kan bidra med mer enn 35 % i grunnrenteskatt. Dette er de aller, aller rikeste i Norge, og det er helt åpenbart at milliardærer som Braanaas og Witzøe kan dele mer av superprofitten sin med fellesskapet, sier Geir Jørgensen

Veien videre

Den omstridte skatten skapte ramaskrik i mange oppdrettskommuner langs kysten da den overraskende ble presentert i slutten av september i fjor. Da ble det bestemt at skatten skulle gjelde fra 1. januar i år, selv om innretningen ikke var klar.

Lakseindustrien er i dag Norges nest største eksportnæring.

Regjeringen trenger å sikre et flertall på Stortinget hvis forslaget skal bli vedtatt. Normalt vil de først forsøke å få med SV, men de har også sagt at de ønsker et bredt forlik.

Til tross for kraftig motstand, håper regjeringen at dagens forslag kan bli vedtatt av Stortinget før sommeren.