SV fremmer sterk kritikk mot helseministeren

– Helseministeren har nå brakt hele ambulanseflytjenesten for distriktene i en helt katastrofal situasjon. Vi mener det er sterkt kritikkverdig, og vi vil fremme forslag om det på Stortinget, sier SVs stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes til NRK.

En slik kritikk er også kalt «daddelvedtak».

Daddelvedtak i Stortinget Ekspandér faktaboks Et daddelvedtak eller kritikkvedtak er den sterkeste form for kritikk Stortinget kan rette mot en statsråd, uten å erklære mistillit.

Navnet har ingenting med frukten daddel å gjøre, men betyr påtale eller kritikk. Ordet daddel i denne sammenhengen kommer fra tysk «tadel», som betyr mangel.

Hvis Stortinget erklærer mistillit til regjeringen eller en enkelt statsråd, blir regjeringen eller statsråden tvunget til å gå av. Kilder: Stortinget, Språkrådet, Universitetet i Bergen

«Daddelvedtak» er den sterkeste formen for kritikk som Stortinget kan rette mot en statsråd uten å erklære mistillit.

SV fremmer onsdag følgende forslag:

«Stortinget mener statsråd Bent Høies mangel på handling for å forhindre og løse krisen i ambulanseflytjenesten er sterkt kritikkverdig»

Blir det flertall for SVs forslag onsdag, vil det være Stortingets 12. «daddelvedtak» siden krigen.

HØIE I HARDT VÆR: Opposisjonen på Stortinget er kritisk til hvordan anbudsrunden har vært gjennomført. Foto: Pedersen, Terje / NRK

Piloter har sluttet

Etter at Babcock vant anbudet for luftambulansetjenesten i Norge, har tjenesten vært offer for flere kriser. Piloter har sluttet eller ikke vært i stand til å fly. I tillegg har styrelederen i Helse Nord trukket seg.

Babcocks anbud skal ha vært om lag 47 millioner kroner billigere i året enn tilbudet fra Lufttransport. De rundt 110 ansatte i Lufttransport FW har reagert på at Babcock tilbyr færre piloter i turnus og færre reservefly, noe de mener truer jobbsikkerheten.

Det ble heller ikke stilt krav til virksomhetsovertakelse i anbudet, noe som gjør at pilotene må søke på sin egen stilling når Babcock SAA tar over juli 2019.

– Setter liv og helse på spill

– Dette var et forsøk på å skru ned lønna vesentlig. Så reagerer de ansatte med at de ikke ønsker å fortsette i jobbene, da taper du hele kompetansen. Det er helt utrolig at man har satt Norge i en sånn situasjon, sier Fylkesnes.

Helseminister Bent Høie mener beredskapen nå er god.

– Flyene er stort sett er på vingene og tilgjengelige. I tillegg har vi ekstra ressurser som er satt inn som gjør at beredskapen er god. Og konkrete planer om å øke det hvis det er behov, sier Høie.

– Er det noe du ser du kunne gjort annerledes i denne prosessen?

– Jeg er helt enig i at vi skal evaluere anbudsprosessen, men måten dette anbudet ble gjort på er på samme måte som det er gjort av mine forgjengere. Jeg vil minne om at da denne tjenesten var ute på anbud i 2007 under den rødgrønne regjeringen som SV var en del av, ble det heller ikke stilt krav om virksomhetsoverdragelse. Selv om det også den gang fra fagforeningssiden ble advar mot denne typen konsekvenser.

Ikke flertall for «daddelvedtak»

Fylkesnes sier han håper Stortinget reagerer kraftig på vegne av folk i Nord-Norge, men SV får neppe flertallet med seg.

KrFs Olaug Bollestad sier til NRK at de ikke vil støtte et «daddelvedtak» i denne saken, og etter det NRK erfarer vil heller ikke Arbeiderpartiet stemme sammen med SV.

Senterpartiet opplyser til NRK at spørsmålet må bli behandlet i stortingsgruppa før de kan si hvordan de stiller seg.