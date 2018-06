Slik skal Helse Nord løse luftambulansekrisa

– Min fremste prioritet er å sikre befolkningen i hele Norge, og spesielt Nord-Norge, en trygg og normal luftambulanseberedskap, sier helseminister Bent Høie (H) om den nye og oppdaterte plan for beredskapen som han har bestilt fra Helse Nord.

Den nye planen inneholder vurderinger av en rekke scenarioer som kan skje med beredskapen det neste året, samt en egen plan for tiltak som kan settes inn.

Under finner du et sammendrag av tiltakene Helse Nord har planlagt.

Dette skal løse luftambulansekrisen Ekspandér faktaboks Propellfly fra Babcock: En Beech 250 (propellfly) fra Babcock har vært leid inn siden 8. mai. Babcock stiller med fly, piloter og medisinsk personell. Flyet er stasjonert i Tromsø, flyr på dagtid i ukedager og kan fly på langbaneflyplasser og til Svalbard. Det betyr at øvrige fly kan prioriteres til kortbanenettet. Foreløpig leieavtale er til 15. juni, men flyet kan leies ut året ved behov. Learjet fra Babcock: Babcocks jetfly, stasjonert på Arlanda i Stockholm, kan tilkalles ved behov. Flyet er tilgjengelig på døgnbasis tirsdag til søndag (mandager på vedlikehold). Det er bemannet med svensk spesialsykepleier med norsk autorisasjon. Det flyr langbane og til Svalbard. Jet‐en har vært tilgjengelig fra 14. mai. Overta én base fra Lufttransport på kort sikt: Babcock kan på tre måneders varsel overta driften av én ambulanseflybase, med fly (Beech 250 propellfly) og personell. Dette flyet kan fly kortbane. Overta flere baser fra Lufttransport på lengre sikt: Fra januar 2019 og framover vil Babcock få levert to nye fly per måned. Babcock kan overta ambulanseflybaser med disse flyene. Luftambulansetjenesten må i en slik situasjon inngå endringsavtale med Lufttransport for å fristille selskapet fra aktuelle baser. Helikoptre fra Forsvaret: To helikopter (Bell 412) er i beredskap i Finnmark, stasjonert henholdsvis i Kirkenes og Lakselv (Banak). Begge helikoptre er på døgnberedskap. Forsvaret stiller med full besetning, inkludert anestesisykepleier og lege. Det første helikopteret ble satt inn 8. mai, det andre 10. mai. Foreløpig avtalt til og med 30. juni. Helikoptre fra Norsk Luftambulanse: I løpet av juli kan to nye ambulansehelikoptre fra Norsk Luftambulanse settes inn. Dette er helikoptre som kommer inn som følge av ny ambulansehelikopterkontrakt. Flyinnleie fra andre selskaper: JoinJet (dansk selskap) har to jetfly stående fast på ambulanseflyberedskap. Flyene står i Billund, Danmark. Begge flyene er identisk innredet og har plass til tre liggende pasienter på båre. En eventuell innleie er under avklaring. Det er også dialog med andre flyselskap. Flere tiltak: I tillegg til ekstra fly og helikopter, gjør sykehusene ekstra tiltak (se kapittel 3 for nærmere beskrivelse).

Leder for Folkeaksjon for å beholde dagens luftambulanseflytilbud på Facebook, Gørill Godvik, er ikke overbevist. Foto: Anita Føleide / NRK

Ikke overbevist

Leder for Folkeaksjon for å beholde dagens luftambulanseflytilbud på Facebook, Gørill Godvik, mener at den nye planen ikke gir økt trygghet.

– Det er en brannslukking, og man prøver å gjøre oss stille. Jeg blir ikke beroliget av den grunn, og kampviljen blir ikke mindre av det her, sier Godvik.

Det er listet opp en rekke tiltak som skal gi økt trygghet for dem som er avhengig av luftambulansetjenesten.

– De kommer egentlig ikke med så mye nytt. Det eneste er at man utvider avtalen med Babcock slik at de kan stille med flere fly på kort varsel. På lang sikt er det ingenting som er bedre, det er bare på kort sikt, sier Godvik.

Adm.dir. Lars Vorland og helseminister Bent Høie i et tidligere krisemøte om luftambulansetjenesten på UNN i Tromsø. Foto: Øystein Antonsen / NRK

– Situasjonen overvåkes

Helseministeren opplyser i pressemeldingen om at han har vært opptatt av å få vite hvilke planer de regionale helseforetakene har lagt for å håndtere en situasjon der mange eller alle fly er ute av beredskap samtidig.

Helsetjenesten har satt i verk en rekke tiltak for å sikre beredskapen.

– Innbyggerne og helsepersonell kan være trygge på at situasjonen overvåkes kontinuerlig. Planen skal bidra til en forutsigbar og normal beredskap for innbyggerne og helsetjenesten, sier Høie.

I pressemeldingen fra Helse- og omsorgsdepartementet framkommer det at helseminister Bent Høie møter for øvrig Babcock 11. juni for å få førstehånds kunnskap om hvordan de skal sikre at de er klar til å overta ansvaret for hele flyambulansekontrakten 1. juli 2019, og hvordan Babcock kan bidra for å trygge beredskapen frem til dette.