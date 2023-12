Søndag morgon blei det klart at partia var einige etter at forhandlingane på Statsministerens kontor blei tekne opp att klokka 10 laurdag.

Dette er nokre av endringane i budsjettet:

Barnetrygda for born over seks år blir auka med 2400 kroner i året

Gratis halvdagspass på SFO for tredje trinn blir innført

Studiestøtta aukar på 10 prosent frå 1. august 2024

Rekrutteringstilskot til Helse Nord

Auka satsing på grøn omstilling

Auka satsing på frivillig skogvern

Klima og skogsatsing under UD

Auka låneramme i Husbanken på 5 milliardar kroner

Partiet har forhandla med regjeringspartia Sp og Ap sidan måndag 13. november.

I budsjettet partia er blitt einige om, er blitt flytta på over 22 milliardar og barnetrygda er blitt auka.

SV-leiar Kjersti Bergstø. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Vi sikrar auka barnetrygd. Når meir enn kvart tiande barn veks opp i fattigdom, og dyrtida treffer barnefamiliane hardt, var det viktig for oss å sørgja for at vi hjelper endå fleire endå meir, seier SV-leiar Kirsti Bergstø i ei pressemelding.

Barnetrygda for kvart barn over 6 år blir auka med 2400 kroner i året.

I budsjettet kjem det også fram at regjeringa gir 200 millionar i var tilskot til Helse Nord.

Halv milliardar ekstra til CO2-ordning

LO-forbundet Industri Energi har trua regjeringa med politisk streik etter påstandar om kutt i den såkalla CO2-kompensasjonsordninga i statsbudsjettet.

I budsjettavtalen er SV og regjeringspartia einige om å styrka ordninga med 500 millionar kroner i samband med revidert nasjonalbudsjett for 2024.

Men det føreset at det blir semje mellom regjeringa og industrien om ei ny løysing for CO2-kompensasjonsordninga som er økonomisk berekraftig, i tillegg til å bidra med utsleppsreduksjonar og energieffektivisering.

Ei slik semje må komma til Stortinget seinast i samband med statsbudsjettet for 2025, går det fram av budsjettavtalen.

– Det grønaste budsjettet nokon sinne

SV gjekk inn i prosessen med krav om auka skattar, meir omfordeling og meir klimapolitikk. Dei har jamleg meldt om stor avstand og vanskelege forhandlingar.

– Eg trur dette kanskje er eit av dei grønnaste budsjetta nokon sinne, til saman flyttar vi 10 milliardar kroner til klima, natur og omstilling fordi vi heile tida har vore tydleg på at vi skal kutte utslepp, bygge og bevare indiustri og fordele meir rettferdig, seier Bergstø.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og arbeidsminister Tonje Brenna (Ap). Foto: NTB

Det er finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) som har leia forhandlingane.

– I sum er det eit trygt og ansvarleg budsjett der vi klarer å styre Noreg i ei spesiell tid. Vi prioriterer tungt tryggleiken til folk sin kvardagsøkonomi, tryggleiken til landet gjennom forsvar og også at vi har trygge og ansvarlege rammer for vårt næringsliv, seier han.

Arbeidsminister Tonje Brenna (Ap) har steppa inn som vikar for statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) som torsdag reiste til klimatoppmøtet i Dubai.

– Vi går inn i 2024 med eit løft for dei universelle velferdsgodene som kjem oss alle til gode.

Måndag skal budsjettet debatterast og vedtakast i stortingssalen.